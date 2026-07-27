English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt Syria

Thứ Hai, 09:10, 27/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên hợp quốc tái khẳng định sự ủng hộ với người dân và Chính phủ Syria trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời kêu gọi quốc tế dỡ bỏ lệnh trừng phạt với quốc gia Trung Đông này. Đây là phát biểu ngày 26/7 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres trong chuyến thăm Syria từ 25-27/7.

Trong chuyến thăm, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa, Ngoại trưởng Asaad al-Shibani và đến thăm nhiều địa điểm tại thủ đô Damascus để đánh giá tình hình thực tế. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Thư ký Liên hợp quốc đương nhiệm tới Syria kể từ năm 2009, trước khi cuộc nội chiến bùng phát. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Syria đang nỗ lực phục hồi sau nhiều năm xung đột khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

tong thu ky lien hop quoc keu goi do bo toan bo lenh trung phat syria hinh anh 1
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: UN

Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc chuyến thăm Syria, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh: “Liên hợp quốc sát cánh cùng người dân Syria trong thời điểm then chốt này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tối đa để hỗ trợ người dân và Chính phủ Syria trong giai đoạn chuyển tiếp”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh những bước đi gần đây nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt, coi đây là cơ hội để thúc đẩy phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "tất cả các lệnh trừng phạt này phải được dỡ bỏ ngay lập tức" nhằm tạo điều kiện cho quá trình tái thiết đất nước.

Lời kêu gọi của người đứng đầu Liên hợp quốc được đưa ra sau khi Mỹ dỡ bỏ phần lớn các biện pháp trừng phạt đối với Syria. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết có kế hoạch đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố của Washington, động thái được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế và tái thiết tại quốc gia này. 

hormuz-syria.jpg

Syria hưởng lợi bất ngờ từ khủng hoảng eo biển Hormuz

VOV.VN - Khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thúc đẩy các nước Trung Đông tìm tuyến vận tải và năng lượng thay thế. Syria bất ngờ nổi lên như một trung tâm trung chuyển mới nhờ lợi thế địa lý và các kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

Văn Huy/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran tấn công căn cứ của Mỹ ở Syria
Iran tấn công căn cứ của Mỹ ở Syria

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/7 tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào sở chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ tại căn cứ Al-Tanf ở Syria nhằm đáp trả vụ các binh sĩ Iran thiệt mạng tại thành phố Iranshahr trước đó.

Iran tấn công căn cứ của Mỹ ở Syria

Iran tấn công căn cứ của Mỹ ở Syria

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/7 tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào sở chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ tại căn cứ Al-Tanf ở Syria nhằm đáp trả vụ các binh sĩ Iran thiệt mạng tại thành phố Iranshahr trước đó.

Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Syria khiến ít nhất 35 người thiệt mạng
Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Syria khiến ít nhất 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 35 người thiệt mạng và 30 người bị thương sau vụ va chạm trực diện giữa một xe buýt chở nhân viên an ninh và một xe khách trên tuyến cao tốc nối thủ đô Damascus với thành phố Deir al-Zor của Syria.

Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Syria khiến ít nhất 35 người thiệt mạng

Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Syria khiến ít nhất 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 35 người thiệt mạng và 30 người bị thương sau vụ va chạm trực diện giữa một xe buýt chở nhân viên an ninh và một xe khách trên tuyến cao tốc nối thủ đô Damascus với thành phố Deir al-Zor của Syria.

Tổng thư ký Liên hợp quốc chuẩn bị thăm Syria
Tổng thư ký Liên hợp quốc chuẩn bị thăm Syria

VOV.VN - Thông tin chính thức từ Liên Hợp Quốc hôm qua (21/7) cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ có chuyến thăm chính thức đến Syria trong tuần này. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thư ký Liên hợp quốc đến Syria kể từ năm 2009.

Tổng thư ký Liên hợp quốc chuẩn bị thăm Syria

Tổng thư ký Liên hợp quốc chuẩn bị thăm Syria

VOV.VN - Thông tin chính thức từ Liên Hợp Quốc hôm qua (21/7) cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ có chuyến thăm chính thức đến Syria trong tuần này. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thư ký Liên hợp quốc đến Syria kể từ năm 2009.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ