Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt Syria

Trong chuyến thăm, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa, Ngoại trưởng Asaad al-Shibani và đến thăm nhiều địa điểm tại thủ đô Damascus để đánh giá tình hình thực tế. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Thư ký Liên hợp quốc đương nhiệm tới Syria kể từ năm 2009, trước khi cuộc nội chiến bùng phát. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Syria đang nỗ lực phục hồi sau nhiều năm xung đột khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: UN

Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc chuyến thăm Syria, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh: “Liên hợp quốc sát cánh cùng người dân Syria trong thời điểm then chốt này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tối đa để hỗ trợ người dân và Chính phủ Syria trong giai đoạn chuyển tiếp”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh những bước đi gần đây nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt, coi đây là cơ hội để thúc đẩy phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "tất cả các lệnh trừng phạt này phải được dỡ bỏ ngay lập tức" nhằm tạo điều kiện cho quá trình tái thiết đất nước.

Lời kêu gọi của người đứng đầu Liên hợp quốc được đưa ra sau khi Mỹ dỡ bỏ phần lớn các biện pháp trừng phạt đối với Syria. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết có kế hoạch đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố của Washington, động thái được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế và tái thiết tại quốc gia này.