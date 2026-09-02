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Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thảo luận với Tổng thống Iran

Thứ Tư, 06:13, 02/09/2026
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VOV.VN - Tối 1/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã có cuộc gặp và thảo luận với Tổng thống Iran. bv

Tối 1/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã có cuộc gặp và thảo luận với Tổng thống Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026, Tổng thư ký LHQ gặp và trao đổi với lãnh đạo Iran.

Văn phòng Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết, tại cuộc gặp, ông Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hệ lụy nghiêm trọng về nhân đạo và kinh tế do cuộc xung đột tại Iran cũng như khu vực gây ra.

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Ảnh: Phủ Tổng thống Iran - President.ir

Tổng thư ký LHQ hối thúc các bên lập tức giải quyết xung đột thông qua đối thoại và đàm phán, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm các quyền về hàng hải quốc tế và tự do lưu thông tại eo biển Hormuz.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng tái khẳng định cam kết của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới trong việc hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Đông.

Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026, viện lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích vào Israel cùng các căn cứ Mỹ trên toàn khu vực. Đặc biệt, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.

Cho đến hôm qua, hơn 6 tháng sau khi xung đột bùng phát, Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh và tấn công lẫn nhau. Eo biển Hormuz cũng tiếp tục bị phong tỏa, khiến hàng trăm tàu hàng cùng khoảng 6.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau tiếp tục bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư.

PV/VOV - Cairo
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