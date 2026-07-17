Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà người có công tại Khánh Hòa

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ xúc động khi được gặp gỡ các gia đình người có công tiêu biểu, đồng thời khẳng định niềm tin, sự gắn bó của các gia đình chính sách đối với Đảng, Nhà nước và quê hương.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Khánh Hòa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, với hơn 14.000 liệt sĩ, khoảng 2.300 thương binh và hơn 8.000 người đang hưởng chính sách ưu đãi người có công. Những con số ấy chưa thể nói hết sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu

Đánh giá cao những kết quả phát triển của tỉnh Khánh Hòa sau hơn một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, Phó Chủ tịch nước cho biết, dù việc vận hành mô hình chính quyền mới còn nhiều khó khăn, Khánh Hòa vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 9,03% trong 6 tháng đầu năm, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Cùng với phát triển kinh tế, Khánh Hòa luôn quan tâm chăm lo người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn; đời sống các gia đình chính sách ngày càng được nâng lên. Phó Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống yêu nước, quyết tâm cao và khát vọng phát triển, Khánh Hòa sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, trở thành cực tăng trưởng của khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời mong muốn người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, động viên cán bộ và nhân dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng quê hương và đất nước ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân động viên người có công

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Phó Chủ tịch nước đề nghị Khánh Hòa quán triệt, triển khai hiệu quả Chỉ thị mới của Ban Bí thư về công tác đền ơn đáp nghĩa; xây dựng kế hoạch cụ thể tại từng địa phương, trước mắt tập trung thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục trùng tu các di tích lịch sử cách mạng, nghĩa trang liệt sĩ; rà soát đầy đủ đời sống, việc làm, sức khỏe của người có công. Mỗi xã, phường cần có kế hoạch riêng, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà người có công

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị:“Chúng ta tập trung cao nhất để xác định danh tính liệt sĩ trong đợt này, làm sao xác định cao nhất, tốt nhất. Việc này càng về sau thì càng khó xác định. Bây giờ kỹ thuật đã tốt hơn rồi, hiện tại hơn rồi nhưng mà thời gian là một yếu tố rất quan trọng để chúng ta có điều kiện xác định được danh tính liệt sĩ. Sớm ngày nào thì đem thêm một Sự ấm áp cho gia đình của liệt sĩ nhà đó và chúng ta phần nào cảm thấy an lòng đối với những người đi trước”.