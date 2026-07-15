Quảng Trị đồng loạt khởi công nhà ở giúp người có công, nạn nhân chất độc hóa học

Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tại phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và phường Bắc Gianh đã tổ chức lễ khởi công, đặt đá nền móng xây mới ngôi nhà tặng gia đình bà Trần Thị Quyết, 77 tuổi.

Tỉnh Quảng Trị đồng loạt khởi công nhà ở trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tặng người có công, thân nhân liệt sĩ và người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Trong kháng chiến chống Mỹ, bà Trần Thị Quyết tham gia hoạt động cách mạng tại tuyến Thống Nhất B. Bà trực tiếp phục vụ chiến đấu tại các vùng chiến sự ác liệt nhất như A Sóc (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây) và Đường 9 - Khe Sanh - Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Bà Quyết mang trong mình vết thương chiến tranh và di chứng của chất độc hóa học. Gia đình bà có 4 người con thì tất cả đều chịu ảnh hưởng chất độc hóa học. Thậm chí, 2 người cháu ngoại cũng bị khuyết tật nặng và thiếu máu, thường xuyên lên cơn đau. Căn nhà của bà Quyết đã hỏng nặng, gây nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Bà Trần Thị Quyết xúc động khi được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới

Bà Trần Thị Quyết cảm ơn sự quan tâm, đùm bọc của chính quyền địa phương, hỗ trợ gia đình mái ấm mới, tạo điểm tựa giúp gia đình tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống.

“Thời gian qua cuộc sống vất vả, nhà ở tạm dột nát hết mà cũng phải đành chịu. Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm tôi vô cùng xúc động, cho gia đình con cái của tôi có chỗ ăn ở, có nơi nương tựa. Tôi cảm ơn các cấp từ Trung ương đến địa phương”, bà Trần Thị Quyết xúc động.

Quảng Trị đồng loạt khởi công xây mới và sửa chữa nhà ở tặng người có công, nạn nhân chất độc hóa học

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3.159 căn nhà, trong đó xây mới là 947 căn. Còn chương trình hỗ trợ nhà ở giúp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm 361 căn nhà, trong đó 182 căn xây mới, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Bà Trần Thị Quyết và gia đình sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát

Kinh phí thực hiện chương trình này được tỉnh Quảng Trị huy động và lồng ghép nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa, mức hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây nhà mới và 50 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí cả 2 chương trình dự kiến hơn 232 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà gia đình người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại lễ khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát

Để sớm hoàn thành các chương trình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng quân đội, công an cấp xã và dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ ngày công, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở giúp các thân nhân gia đình chính sách và nạn nhân chất độc hóa học sớm ổn định chỗ ở.