Khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới: Ấn tượng đêm di sản kết nối toàn cầu

Tiếp nối thành công lần thứ nhất, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 diễn ra từ ngày 01/10/2026 đến ngày 04/10/2026. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 diễn ra tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Ấn tượng chiều sâu di sản, đa dạng văn hóa

Lễ khai mạc mở ra một hành trình nghệ thuật tôn vinh Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu, giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gần gũi và có khả năng kết nối với công chúng quốc tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: “Di sản là ký ức của mỗi dân tộc, là kết tinh của trí tuệ, lao động và sáng tạo qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng di sản không chỉ phụ thuộc vào quá khứ, mà giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những di sản riêng, nhưng khi cùng hội tụ sẽ hòa quyện, tạo nên một sự đa dạng về giá trị biểu đạt văn hóa, làm giàu thêm kho tàng văn minh của nhân loại. Từ những làn điệu dân ca, những điệu múa, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn dân gian, từ trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống đến di tích, danh thắng, lễ hội và tri thức dân gian… Tất cả đều kể những câu chuyện về con người, về văn hóa, về đất nước, về quê hương, về khát vọng sống và những giá trị để thế hệ muốn trao truyền cho tương lai. Bởi vậy, hội tụ di sản chính là hội tụ con người, hội tụ văn hóa chính là hội tụ của giá trị chung của nhân loại”.

Chương trình mở đầu với “Việt Nam đa sắc” tái hiện trọn vẹn bản sắc 54 dân tộc.

Lễ khai mạc quy tụ sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ tên tuổi và các đơn vị nghệ thuật danh tiếng của Việt Nam như GS. TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế, NSND Trọng Phúc, ca sĩ Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo, GOM show, solo trống Thu Hà, Nhóm Thanh âm xanh; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Nhóm Trống Đồng, Đoàn nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên...

Bên cạnh đó, chương trình còn chào đón các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ các quốc gia: Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Israel, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru và Ukraine, tạo nên một không gian giao lưu nghệ thuật đa dạng và hấp dẫn.

Tiết mục nghệ thuật của đoàn Trung Quốc.

Chương trình dẫn dắt người xem qua mạch cảm xúc gắn kết chặt chẽ. Mở đầu với “Việt Nam đa sắc” tái hiện trọn vẹn bản sắc 54 dân tộc qua hoạt cảnh Lời ru của mẹ, liên khúc dân ca ba miền, Nhã nhạc cung đình Huế, bài ca Đất phương Nam và giai điệu Quan họ Bắc Ninh. Tiếp nối là không gian “Năm Châu hội tụ” quy tụ sắc màu từ các đoàn nghệ thuật quốc tế, qua đó khẳng định tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại; Đêm khai mạc khép lại rực rỡ với chủ đề “Phát triển & rực rỡ tương lai”, nơi chất liệu dân gian hòa nhịp cùng Rap, Hip-hop và EDM qua các màn trình diễn sôi động của Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Myo và Hoàng Bách.

Giai điệu Quan họ Bắc Ninh trên sân khấu đêm Khai mạc.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình chiếu 3D mapping trên Đoan Môn, mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn; tái hiện những biểu tượng văn hóa, di sản và cảnh quan Việt Nam trong không gian đa chiều sống động.

Theo Ban Tổ chức, sự kiện năm nay thu hút sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế với quy mô ấn tượng bao gồm: 45 không gian văn hóa độc đáo; 35 gian hàng ẩm thực đặc sắc từ nhiều châu lục; Chương trình chiếu phim đến từ 20 quốc gia; Không gian thời trang trình diễn trang phục truyền thống của 15 quốc gia; 19 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia biểu diễn.

Lễ hội được kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa đối ngoại đặc sắc nhất trong năm 2026, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa tinh hoa từ khắp nơi trên thế giới.