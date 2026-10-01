English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới: Ấn tượng đêm di sản kết nối toàn cầu

Thứ Năm, 21:43, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 1/10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 chính thức khai mạc tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long. Với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai", sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Tiếp nối thành công lần thứ nhất, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 diễn ra từ ngày 01/10/2026 đến ngày 04/10/2026. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

khai mac le hoi van hoa the gioi An tuong dem di san ket noi toan cau hinh anh 1
Đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 diễn ra tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Ấn tượng chiều sâu di sản, đa dạng văn hóa

Lễ khai mạc mở ra một hành trình nghệ thuật tôn vinh Việt Nam từ chiều sâu cội nguồn di sản đến không gian giao lưu toàn cầu, giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gần gũi và có khả năng kết nối với công chúng quốc tế.

khai mac le hoi van hoa the gioi An tuong dem di san ket noi toan cau hinh anh 2
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: “Di sản là ký ức của mỗi dân tộc, là kết tinh của trí tuệ, lao động và sáng tạo qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng di sản không chỉ phụ thuộc vào quá khứ, mà giá trị di sản hiện diện trong hiện tại và là nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những di sản riêng, nhưng khi cùng hội tụ sẽ hòa quyện, tạo nên một sự đa dạng về giá trị biểu đạt văn hóa, làm giàu thêm kho tàng văn minh của nhân loại. Từ những làn điệu dân ca, những điệu múa, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn dân gian, từ trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống đến di tích, danh thắng, lễ hội và tri thức dân gian… Tất cả đều kể những câu chuyện về con người, về văn hóa, về đất nước, về quê hương, về khát vọng sống và những giá trị để thế hệ muốn trao truyền cho tương lai. Bởi vậy, hội tụ di sản chính là hội tụ con người, hội tụ văn hóa chính là hội tụ của giá trị chung của nhân loại”.

khai mac le hoi van hoa the gioi An tuong dem di san ket noi toan cau hinh anh 3
Chương trình mở đầu với “Việt Nam đa sắc” tái hiện trọn vẹn bản sắc 54 dân tộc.

Lễ khai mạc quy tụ sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ tên tuổi và các đơn vị nghệ thuật danh tiếng của Việt Nam như GS. TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế, NSND Trọng Phúc, ca sĩ Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo, GOM show, solo trống Thu Hà, Nhóm Thanh âm xanh; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Nhóm Trống Đồng, Đoàn nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên...

Bên cạnh đó, chương trình còn chào đón các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ các quốc gia: Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Israel, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru và Ukraine, tạo nên một không gian giao lưu nghệ thuật đa dạng và hấp dẫn.

khai mac le hoi van hoa the gioi An tuong dem di san ket noi toan cau hinh anh 4
Tiết mục nghệ thuật của đoàn Trung Quốc.

Chương trình dẫn dắt người xem qua mạch cảm xúc gắn kết chặt chẽ. Mở đầu với “Việt Nam đa sắc” tái hiện trọn vẹn bản sắc 54 dân tộc qua hoạt cảnh Lời ru của mẹ, liên khúc dân ca ba miền, Nhã nhạc cung đình Huế, bài ca Đất phương Nam và giai điệu Quan họ Bắc Ninh. Tiếp nối là không gian “Năm Châu hội tụ” quy tụ sắc màu từ các đoàn nghệ thuật quốc tế, qua đó khẳng định tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa nhân loại; Đêm khai mạc khép lại rực rỡ với chủ đề “Phát triển & rực rỡ tương lai”, nơi chất liệu dân gian hòa nhịp cùng Rap, Hip-hop và EDM qua các màn trình diễn sôi động của Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Myo và Hoàng Bách.

khai mac le hoi van hoa the gioi An tuong dem di san ket noi toan cau hinh anh 5
Giai điệu Quan họ Bắc Ninh trên sân khấu đêm Khai mạc.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình chiếu 3D mapping trên Đoan Môn, mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn; tái hiện những biểu tượng văn hóa, di sản và cảnh quan Việt Nam trong không gian đa chiều sống động.

Theo Ban Tổ chức, sự kiện năm nay thu hút sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế với quy mô ấn tượng bao gồm: 45 không gian văn hóa độc đáo; 35 gian hàng ẩm thực đặc sắc từ nhiều châu lục; Chương trình chiếu phim đến từ 20 quốc gia; Không gian thời trang trình diễn trang phục truyền thống của 15 quốc gia; 19 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia biểu diễn.

Lễ hội được kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa đối ngoại đặc sắc nhất trong năm 2026, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa tinh hoa từ khắp nơi trên thế giới.

le_hoi_van_hoa_the_gioi_chieu_mien_phi_16_phim_dien_anh_quoc_te-1_1.jpg

Lễ hội Văn hóa Thế giới: Chiếu miễn phí 16 phim điện ảnh quốc tế

VOV.VN - Cập nhật tin vui mới nhất từ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai dịp đầu tháng 10. Chương trình chiếu phim quốc tế quy tụ 16 tác phẩm đặc sắc đến từ 16 quốc gia. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn trong không gian giao lưu văn hóa quốc tế tại Hoàng thành Thăng Long.

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 kết nối văn hóa trà với thế giới
Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 kết nối văn hóa trà với thế giới

VOV.VN - Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, hướng tới quảng bá văn hóa trà, mở rộng thị trường, kết nối đầu tư, công nghệ và đưa thương hiệu trà Việt Nam vươn xa.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 kết nối văn hóa trà với thế giới

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 kết nối văn hóa trà với thế giới

VOV.VN - Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, hướng tới quảng bá văn hóa trà, mở rộng thị trường, kết nối đầu tư, công nghệ và đưa thương hiệu trà Việt Nam vươn xa.

Di sản Miền Trung: Giàu danh hiệu, nghèo khai thác
Di sản Miền Trung: Giàu danh hiệu, nghèo khai thác

VOV.VN - Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước. Với miền Trung giàu di sản, bài toán đặt ra là bảo tồn gắn với phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Di sản Miền Trung: Giàu danh hiệu, nghèo khai thác

Di sản Miền Trung: Giàu danh hiệu, nghèo khai thác

VOV.VN - Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước. Với miền Trung giàu di sản, bài toán đặt ra là bảo tồn gắn với phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Giải mã kiến trúc Điện Kính Thiên qua mô hình phục dựng
Giải mã kiến trúc Điện Kính Thiên qua mô hình phục dựng

VOV.VN - Sau nhiều năm nghiên cứu và thuyết phục UNESCO ủng hộ, Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên đã chính thức được khởi công. Trong đó, UNESCO đồng thuận với việc phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên.

Giải mã kiến trúc Điện Kính Thiên qua mô hình phục dựng

Giải mã kiến trúc Điện Kính Thiên qua mô hình phục dựng

VOV.VN - Sau nhiều năm nghiên cứu và thuyết phục UNESCO ủng hộ, Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên đã chính thức được khởi công. Trong đó, UNESCO đồng thuận với việc phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên.

Hòa Minzy, Đức Phúc hát khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần 2
Hòa Minzy, Đức Phúc hát khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần 2

VOV.VN - Hòa Minzy, Đức Phúc, Hà Myo và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế sẽ biểu diễn khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai 2026. Đêm khai mạc diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long lúc 20h00 tối mai 1/10.

Hòa Minzy, Đức Phúc hát khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần 2

Hòa Minzy, Đức Phúc hát khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần 2

VOV.VN - Hòa Minzy, Đức Phúc, Hà Myo và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế sẽ biểu diễn khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai 2026. Đêm khai mạc diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long lúc 20h00 tối mai 1/10.

Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực
Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực

VOV.VN - Sáng 30/9, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực đã họp phiên bế mạc tại Hà Nội. Hội nghị đã thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực, khẳng định những đóng góp của khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào tiến trình đối thoại quốc tế về tính xác thực của di sản.

Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực

Thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực

VOV.VN - Sáng 30/9, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực đã họp phiên bế mạc tại Hà Nội. Hội nghị đã thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực, khẳng định những đóng góp của khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào tiến trình đối thoại quốc tế về tính xác thực của di sản.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc