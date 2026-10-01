Lễ hội Văn hóa Thế giới: Chiếu miễn phí 16 phim điện ảnh quốc tế

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai bắt đầu chương trình chiếu phim quốc tế trong 3 ngày, từ ngày 2-4/10 với các khung giờ linh hoạt: 10h, 13h, 15h và 19h30. Người dân Hà Nội và du khách sẽ có thêm một lựa chọn vui chơi, trải nghiệm văn hóa mà không phải trả phí vé xem phim. Chương trình mở cửa hoàn toàn miễn phí tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là cơ hội hiếm có để công chúng khám phá bức tranh văn hóa đa sắc màu mới lạ của năm châu qua màn ảnh rộng.

16 bộ phim quốc tế đặc sắc miễn phí tại Lễ hội Văn hóa Thế giới

Sự hấp dẫn của chương trình nằm ở đề tài phong phú và phong cách kể chuyện độc đáo từ 16 bộ phim của các nhà làm phim Việt Nam và quốc tế. Từ “Hà Nội 5 giác quan” (Việt Nam), “Cậu bé nổi loạn” (Ấn Độ), “Freeman” (Australia), “Sau những bước chân” (Angola) đến “Mắt trắng” (Israel), “Tôi là người Libya” (Libya) hay “Ngọn lửa xa xôi”(Chile)… Mỗi bộ phim là một mảnh ghép sống động về con người, lịch sử và những chuyển dịch xã hội đương đại.

Lịch chiếu 16 bộ phim điện ảnh đặc sắc tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. (Ảnh: BTC)

Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, các giá trị di sản, phong tục tập quán và mối quan hệ gia đình được thể hiện chân thực. Văn hóa hiện diện tự nhiên qua từng trải nghiệm của nhân vật, trở thành nhịp cầu kết nối các dân tộc trên thế giới.

Diễn ra từ ngày 01/10/2026 đến ngày 04/10/2026, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ khai mạc chính thức tổ chức vào tối nay 1.10 tại Hoàng thành Thăng Long, mở ra hành trình nghệ thuật đan xen công phu giữa di sản truyền thống và hơi thở thời đại.

Bên cạnh chương trình chiếu phim, lễ hội năm nay còn sở hữu quy mô ấn tượng với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực phong phú, không gian thời trang quy tụ trang phục truyền thống từ 15 quốc gia, cùng sự góp mặt của 19 đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến không khí giao lưu âm nhạc sôi động xuyên suốt các ngày diễn ra sự kiện.

Không chỉ là nơi thưởng thức nghệ thuật, sự kiện còn là không gian đối thoại văn hóa ý nghĩa, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Khán giả có ý định xem phim tại Hoàng thành Thăng Long nên kiểm tra trước lịch chiếu cụ thể. Mặc dù Ban tổ chức không quy định thời gian bắt buộc có mặt, nhưng chương trình mở cửa tự do, nên khán giả chủ động tới sớm, đặc biệt vào các suất chiếu buổi tối, để dễ dàng chọn vị trí thuận lợi và không bỏ lỡ những thước phim hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ cơ hội hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ và trải nghiệm các suất chiếu phim miễn phí tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 2 đến 4.10.