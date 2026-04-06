Ông Lê Tấn Tới tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại

Ông Lê Tấn Tới sinh ngày 4/4/1969; Quê quán: Tỉnh Cà Mau; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát hình sự.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại Lê Tấn Tới

Tóm tắt quá trình công tác:

10/1986 - 7/1991: Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân), Bộ Công an.

8/1991 - 12/1996: Cán bộ Trinh sát; Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Minh Hải (cũ).

1/1997 - 5/2013: Đội trưởng; Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu; Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Bạc Liêu.

6/2013 - 2/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

3/2016 - 9/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bạc Liêu (từ 7/2016).

10/2019 - 3/2020: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an; Thiếu tướng Công an nhân dân.

4/2020 - 1/2021: Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

1/2021 -7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021).

7/2021 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Trung tướng (từ 12/2022), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (đến 2/2025).

18/2/2025: Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV bầu đồng chí giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trung tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italy.

29/4/2025: Bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, theo Quyết định số 1099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

6/2025: Được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

22/6/2025: Tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tổ chức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.