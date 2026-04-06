Ông Lê Tấn Tới tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại

Thứ Hai, 18:12, 06/04/2026
VOV.VN - Ngày 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Lê Tấn Tới giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI.

Ông Lê Tấn Tới sinh ngày 4/4/1969; Quê quán: Tỉnh Cà Mau; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát hình sự.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại Lê Tấn Tới

Tóm tắt quá trình công tác:

10/1986 - 7/1991: Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân), Bộ Công an.

8/1991 - 12/1996: Cán bộ Trinh sát; Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Minh Hải (cũ).

1/1997 - 5/2013: Đội trưởng; Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu; Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Bạc Liêu.

6/2013 - 2/2016Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

3/2016 - 9/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bạc Liêu (từ 7/2016).

10/2019 - 3/2020: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an; Thiếu tướng Công an nhân dân.

4/2020 - 1/2021: Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

1/2021 -7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021).

7/2021 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Trung tướng (từ 12/2022), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (đến 2/2025).

18/2/2025: Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV bầu đồng chí giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trung tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italy.

29/4/2025: Bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, theo Quyết định số 1099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

6/2025: Được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

22/6/2025: Tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tổ chức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trọng Phú/VOV.VN
Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

VOV.VN - Sáng nay (6/4), bên hành lang phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu bày tỏ kỳ vọng lớn về một nhiệm kỳ đổi mới, coi thể chế là động lực then chốt cho sự phát triển.

Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

VOV.VN - Sáng 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với 491/491 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết, tán thành.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu nhậm chức: Nói đi đôi với làm, quyết liệt hành động

VOV.VN - Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định và phát biểu nhậm chức.

