Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Hồng.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đồng chí Nguyễn Doãn Anh vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, cống hiến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đồng chí Nguyễn Doãn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương. Trên mỗi cương vị công tác, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh đã kinh qua các cương vị: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XVI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV.

Đặc biệt, trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; bảo đảm quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới; đặt ra đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên ngày càng nhiều việc hơn, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao hơn, trách nhiệm lớn hơn.

Các đại biểu dự buổi lễ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, đồng chí Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sức sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao; cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tiếp tục đóng góp quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bày tỏ niềm vinh dự lớn lao, xúc động sâu sắc khi được nhận phần thưởng cao quý, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định, là cán bộ trưởng thành từ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nay được công tác tại Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, tận tụy, sâu sát thực tiễn, cùng với tập thể lãnh đạo Quốc hội, cơ quan Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.