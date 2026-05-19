中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ Ba, 15:25, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 19/5, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. 

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Hồng. 

pho chu tich quoc hoi nguyen doan anh nhan huan chuong lao dong hang nhat hinh anh 1
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đồng chí Nguyễn Doãn Anh vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, cống hiến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đồng chí Nguyễn Doãn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương. Trên mỗi cương vị công tác, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

pho chu tich quoc hoi nguyen doan anh nhan huan chuong lao dong hang nhat hinh anh 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh đã kinh qua các cương vị: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XVI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV.  

Đặc biệt, trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; bảo đảm quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới; đặt ra đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên ngày càng nhiều việc hơn, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao hơn, trách nhiệm lớn hơn.  

pho chu tich quoc hoi nguyen doan anh nhan huan chuong lao dong hang nhat hinh anh 3
Các đại biểu dự buổi lễ 
pho chu tich quoc hoi nguyen doan anh nhan huan chuong lao dong hang nhat hinh anh 4
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh 

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, đồng chí Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sức sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao; cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tiếp tục đóng góp quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.  

Bày tỏ niềm vinh dự lớn lao, xúc động sâu sắc khi được nhận phần thưởng cao quý, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định, là cán bộ trưởng thành từ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nay được công tác tại Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, tận tụy, sâu sát thực tiễn, cùng với tập thể lãnh đạo Quốc hội, cơ quan Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.

z7840931680790_15c1c150a673c80e42459715849c861c.jpg

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A

VOV.VN - Sáng 19/5, Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án với quy mô 16 làn xe hiện đại, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng.

Lê Tuyết/VOV
Tag: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Huân chương Lao động hạng Nhất Nguyễn Doãn Anh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Văn phòng Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Chiều nay (18/5), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Văn phòng Quốc hội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Doãn Anh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Chiều nay (18/5), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Văn phòng Quốc hội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Doãn Anh.

Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phải thực chất, thường xuyên, thiết thực và hiệu quả
Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phải thực chất, thường xuyên, thiết thực và hiệu quả

VOV.VN - Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội vào sáng nay (18/5), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban cần tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn tổ chức, sắp xếp mô hình tổ chức; phân công, phân nhiệm hợp lý, phát huy tối đa sở trường của từng cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phải thực chất, thường xuyên, thiết thực và hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phải thực chất, thường xuyên, thiết thực và hiệu quả

VOV.VN - Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội vào sáng nay (18/5), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban cần tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn tổ chức, sắp xếp mô hình tổ chức; phân công, phân nhiệm hợp lý, phát huy tối đa sở trường của từng cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội: Cần phải có cách làm mới, suy nghĩ mới, hành động mới
Chủ tịch Quốc hội: Cần phải có cách làm mới, suy nghĩ mới, hành động mới

VOV.VN - Tiếp tục cuộc làm việc với các cơ quan của Quốc hội sau khi kiện toàn bộ máy nhiệm kỳ mới, nhằm rà soát việc thực hiện nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, sáng 18/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Chủ tịch Quốc hội: Cần phải có cách làm mới, suy nghĩ mới, hành động mới

Chủ tịch Quốc hội: Cần phải có cách làm mới, suy nghĩ mới, hành động mới

VOV.VN - Tiếp tục cuộc làm việc với các cơ quan của Quốc hội sau khi kiện toàn bộ máy nhiệm kỳ mới, nhằm rà soát việc thực hiện nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, sáng 18/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội