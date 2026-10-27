Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự hội thảo quốc tế về kiểm toán tối cao

Sáng nay (27/10), tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, thể chế và đổi mới”.

Tới dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Nghĩa, cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; Chủ tịch ASOSAI, đại diện INTOSAI cùng lãnh đạo, đại diện cơ quan kiểm toán tối cao của nhiều quốc gia châu Á, châu Âu và châu Phi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, các cơ quan kiểm toán tối cao hoạt động trên cơ sở nguyên tắc độc lập, khách quan, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực công; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trải qua hơn 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, từng bước khẳng định vị thế, uy tín, vai trò quan trọng và là công cụ đắc lực, hữu hiệu của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong kiểm toán, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, tăng cường kỷ luật tài chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia minh bạch, liêm chính và hiệu quả.

Các kết quả kiểm toán cung cấp thông tin khách quan, đáng tin cậy phục vụ Quốc hội thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là về tài chính quốc gia, ngân sách nhà nước; đồng thời hỗ trợ Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, phát hiện và khắc phục những bất cập trong cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, là thời điểm xây dựng định hướng phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời nghiên cứu, tổng kết để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước trong thời gian tới.

Đây là cơ hội quan trọng để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham khảo kinh nghiệm, thông lệ quốc tế tốt nhằm hoàn thiện khuôn khổ thể chế, nâng cao hiệu lực kiến nghị kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mở rộng phạm vi kiểm toán đối với các lĩnh vực mới như tài chính xanh, môi trường, an ninh mạng, dữ liệu công và phát triển bền vững.

Các đại biểu quốc tế tham dự hội thảo.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI), Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ K. Sanjay Murthy nhấn mạnh, trước những biến động của thời đại, phương pháp kiểm toán phải chuyển dịch từ "phát hiện sai sót" sang "dự liệu rủi ro". Thay vì chỉ đánh giá hậu quả sau khi ngân sách đã được chi tiêu, các cơ quan kiểm toán cần nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường trong quản lý và mua sắm công, qua đó giúp chính phủ chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Về chuyển đổi số, ông Murthy cho rằng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn là công cụ đắc lực giúp nâng cao hiệu quả kiểm toán, nhưng không thể thay thế xét đoán chuyên môn.

Khẳng định con người là nhân tố quyết định thành công của mọi cải cách, Chủ tịch ASOSAI kêu gọi các cơ quan kiểm toán chú trọng đầu tư nguồn nhân lực, kết hợp giữa kinh nghiệm dày dặn của thế hệ đi trước với tư duy sáng tạo của đội ngũ trẻ. Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu như nợ công, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số.

Nhấn mạnh chủ đề của hội thảo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng, đây là những vấn đề then chốt giành được sự quan tâm lớn của các cơ quan kiểm toán hiện nay. Tầm nhìn dẫn dắt phát triển. Thể chế tạo nền tảng vững chắc, đột phá phát triển và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đổi mới là nguồn lực, là động lực phát triển. Không đổi mới sáng tạo là tự đặt mình vào vị thế tụt hậu và thất bại trong một thế giới biến đổi nhanh chóng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu khai mạc hội thảo.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, để thích ứng với bối cảnh tình hình mới và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Kiểm toán Nhà nước đã và đang tích cực đổi mới toàn diện về thể chế, chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy và hoạt động với trọng tâm đó là xây dựng Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045 và sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước.

Do đó, hội thảo này là cơ hội rất tốt để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được học hỏi kinh nghiệm từ các Cơ quan Kiểm toán Tối cao. Hội thảo cũng giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà xây dựng chính sách, công chúng trong nước hiểu rõ hơn, đúng hơn, đầy đủ hơn về bản chất, mục tiêu, phương thức và những điều kiện bảo đảm hoạt động hiệu quả của các cơ quan kiểm toán tối cao nói chung và của kiểm toán nhà nước nói riêng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cam kết sẽ là thành viên của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI), luôn tích cực, chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành, hợp tác cùng Các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trong giải quyết các thách thức chung, xây dựng cộng đồng các SAI hiệu quả, uy tín, liêm chính, chuyên nghiệp, chuẩn mực, tiến bộ, vững mạnh vì một thế giới hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Một trong những nội dung các đại biểu tập trung trao đổi là về “Địa vị pháp lý, tính độc lập và vai trò của Các cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) trong hệ thống quản trị quốc gia”. Trong đó, các đại biểu đề cập về cơ chế bảo đảm tính độc lập của SAI trên các phương diện tổ chức, tài chính, nhân sự và hoạt động kiểm toán; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đối tượng và phạm vi kiểm toán; cơ chế kiểm soát chất lượng, quản trị rủi ro và bảo đảm liêm chính trong hoạt động kiểm toán.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cho rằng các thách thức xuyên biên giới đòi hỏi các Các cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) hợp tác chặt chẽ hơn.

Theo bà, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đề xuất hai hướng hợp tác. Định hướng thứ nhất, đó là phát huy vai trò kết nối của INTOSAI, ASOSAI và ASEANSAI trong chia sẻ kinh nghiệm, tri thức, công nghệ, phương pháp kiểm toán và đào tạo kiểm toán viên, nghiên cứu kết nối dữ liệu phù hợp với pháp luật và theo yêu cầu bảo mật.

Thứ hai, đó là mở rộng hợp tác đa phương, song phương trong phát triển thể chế, nghiên cứu và kiểm toán phối hợp, đặc biệt về môi trường, về biến đổi khí hậu và rủi ro tài chính quốc tế. Đó cũng là cách hiện thực hóa phương châm của INTOSAI "Kinh nghiệm chung mang lại lợi ích cho tất cả".

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi về đổi mới phương pháp kiểm toán, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, chiến lược phát triển của SAI trước những yêu cầu mới của quản trị công; giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán, công khai kết quả kiểm toán và nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Các đại biểu trao đổi về vai trò của Các cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cơ chế phối hợp giữa SAI với Quốc hội, Chính phủ, cơ quan thanh tra, điều tra và các cơ quan có liên quan; tính minh bạch trong hoạt động kiểm toán và cơ chế giám sát của Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền và nhân dân đối với hoạt động kiểm toán.

Giảm còn 7 đơn vị kiểm toán chuyên ngành của Kiểm toán Nhà nước VOV.VN - Sáng nay (27/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giảm số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành từ 8 xuống còn 7, đồng thời đổi tên Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thành Vụ Chính sách Kiểm toán Nhà nước. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.