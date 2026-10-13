Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk

Công tác phối hợp của Kiểm toán nhà nước và các tỉnh ngày càng đi vào thực chất. Kết quả kiểm toán phục vụ HĐND giám sát, thẩm tra, phê chuẩn quyết toán và quyết định các vấn đề về dự toán, phân bổ ngân sách. Đến hết tháng 9 năm nay, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII đạt 94,6%.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị cung cấp hồ sơ chưa kịp thời, đầy đủ; một số kiến nghị chậm thực hiện. Ngoài ra, sau sắp xếp đơn vị hành chính và kết thúc hoạt động của cấp huyện, việc xác định cơ quan, đơn vị kế thừa trách nhiệm thực hiện một số kiến nghị còn gặp khó khăn.

Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với tỉnh Khánh Hòa.

Quy chế mới cho giai đoạn tiếp theo được Kiểm toán Nhà nước ký với từng tỉnh, gồm 3 chương, 11 điều, xác định 10 nội dung phối hợp. Các nội dung bao gồm xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm toán; thực hiện kết luận, kiến nghị; sử dụng kết quả kiểm toán; đào tạo cán bộ và xử lý chồng chéo giữa thanh tra với kiểm toán.

Điểm mới là sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp, thực hiện kiến nghị kiểm toán và xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên liên quan theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh đề nghị công tác kiểm toán tăng cường hỗ trợ nhận diện, phòng ngừa rủi ro trong quản lý nguồn lực công; chia sẻ dữ liệu số, tổng hợp vướng mắc để kiến nghị hoàn thiện chính sách và bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công cho cán bộ cấp xã.

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII bám sát đặc thù từng địa phương, lựa chọn nội dung kiểm toán trọng tâm, hạn chế chồng chéo và đôn đốc thực hiện kiến nghị.