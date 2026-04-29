  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

Thứ Tư, 14:25, 29/04/2026
VOV.VN - Tại tỉnh Sơn La, sáng 29/4, bà Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh và trực tuyến tới toàn bộ 75 xã, phường trong toàn tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La thông qua Báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh quý I/2026 và những kiến nghị, đề xuất với Trung ương; nghe đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; trong đó, các đại biểu đã bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH của tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các xã, phường trong tỉnh

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tới cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay đang trong quá trình phục hồi và phát triển, đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và của từng người dân.

Cử tri phường Tô Hiệu nêu ý kiến về chính sách cho cán bộ sau sáp nhập và việc sáp nhập các thôn, bản tại địa bàn miền núi, nơi điều kiện địa lý chia cắt, dân cư phân tán

Bà Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, đối với tỉnh miền núi như Sơn La, những khó khăn về địa hình, điều kiện sản xuất và thị trường tiêu thụ đặt ra yêu cầu phải có cách làm phù hợp hơn. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, rất cần sự chủ động của người dân trong việc chuyển đổi phương thức sản xuất, tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường...

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị, cử tri các dân tộc tỉnh Sơn La đã bày tỏ các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng xuất phát từ thực tiễn, chủ yếu liên quan đến việc giải quyết một số dự án tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công; một số vấn đề về chuyển đổi đất nông nghiệp, về chính sách thuế đối với doanh nghiệp, HTX và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cũng việc như sáp nhập thôn, bản tại địa bàn miền núi, nơi điều kiện địa lý chia cắt, dân cư phân tán…

Quang cảnh hội nghị

Bà Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

ĐBQH: Nhiều kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết đến cùng

VOV.VN - Liên quan đến kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, các đại biểu Quốc hội cho rằng, khoảng 98% nội dung trả lời chủ yếu dừng ở mức giải trình, cung cấp thông tin. Nhiều kiến nghị chưa được giải quyết đến cùng, trả lời còn chung chung, thiếu lộ trình và chưa xác định rõ trách nhiệm.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 28/4, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hưng Yên. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 28/4, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hưng Yên. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc cử tri tỉnh Ninh Bình
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc cử tri tỉnh Ninh Bình

VOV.VN - Chiều 28/4, tại Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 4, thông báo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe, giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc cử tri tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc cử tri tỉnh Ninh Bình

VOV.VN - Chiều 28/4, tại Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 4, thông báo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe, giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương.

Tiếp xúc cử tri, lắng nghe từ cơ sở
Tiếp xúc cử tri, lắng nghe từ cơ sở

VOV.VN - Không khí dân chủ và cởi mở tại các cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Nghệ An đã trở thành "nhịp cầu" nối liền ý chí của cử tri với đại biểu ứng cử. Đây thực sự là diễn đàn để những cam kết được định hình bằng trách nhiệm và niềm tin của ứng cử viên với cử tri.

Tiếp xúc cử tri, lắng nghe từ cơ sở

Tiếp xúc cử tri, lắng nghe từ cơ sở

VOV.VN - Không khí dân chủ và cởi mở tại các cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Nghệ An đã trở thành "nhịp cầu" nối liền ý chí của cử tri với đại biểu ứng cử. Đây thực sự là diễn đàn để những cam kết được định hình bằng trách nhiệm và niềm tin của ứng cử viên với cử tri.

