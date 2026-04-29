Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La thông qua Báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh quý I/2026 và những kiến nghị, đề xuất với Trung ương; nghe đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; trong đó, các đại biểu đã bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH của tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các xã, phường trong tỉnh

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tới cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay đang trong quá trình phục hồi và phát triển, đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và của từng người dân.

Cử tri phường Tô Hiệu nêu ý kiến về chính sách cho cán bộ sau sáp nhập và việc sáp nhập các thôn, bản tại địa bàn miền núi, nơi điều kiện địa lý chia cắt, dân cư phân tán

Bà Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, đối với tỉnh miền núi như Sơn La, những khó khăn về địa hình, điều kiện sản xuất và thị trường tiêu thụ đặt ra yêu cầu phải có cách làm phù hợp hơn. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, rất cần sự chủ động của người dân trong việc chuyển đổi phương thức sản xuất, tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường...

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị, cử tri các dân tộc tỉnh Sơn La đã bày tỏ các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng xuất phát từ thực tiễn, chủ yếu liên quan đến việc giải quyết một số dự án tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; việc giải quyết chế độ, chính sách cho người có công; một số vấn đề về chuyển đổi đất nông nghiệp, về chính sách thuế đối với doanh nghiệp, HTX và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cũng việc như sáp nhập thôn, bản tại địa bàn miền núi, nơi điều kiện địa lý chia cắt, dân cư phân tán…

Quang cảnh hội nghị

Bà Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.