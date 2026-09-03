Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Hạ Nghị sĩ Nhật Bản Saito Hiroaki

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhiệt liệt chào mừng Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Hạ viện Nhật Bản Saito Hiroaki và các nghị sĩ Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp, thực chất với sự tin cậy chính trị ngày càng cao.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác số 1 về cung cấp viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Hợp tác giữa Quốc hội hai nước chặt chẽ với nhiều nội dung phong phú và hình thức linh hoạt, hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Hạ Nghị sĩ Nhật Bản Saito Hiroaki.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thành công của chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào đầu tháng 5 vừa qua, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài và là người bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ nhiệm Saito Hiroaki chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Bày tỏ vinh dự khi đến thăm Việt Nam vào đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và chúc mừng Việt Nam nhân dịp này, Hạ Nghị sĩ Saito cho biết rất ấn tượng trước những bước phát triển năng động của Việt Nam. Ông Saito Hiroaki khẳng định, Quốc hội Nhật Bản ủng hộ và sẵn sàng cùng Việt Nam để thực hiện các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Chia sẻ việc Quốc hội Việt Nam tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao chất lượng giám sát, khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nguồn lực chất lượng cao tạo môi trường thuận lợi về hợp tác quốc tế, trong đó hợp tác với Nhật Bản là một trong những ưu tiên, để tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Hạ viện Nhật Bản tiếp tục quan tâm thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban chuyên môn và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương như IPU, APPF, ASEP, UNESCO.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý về chuyển giao công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tạo thuận lợi về thị thực và phúc lợi cho chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên và lao động tay nghề cao hai bên; ủng hộ và tăng cường kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học; triển khai các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, AI, lượng tử, vũ trụ, công nghệ sinh học, y tế, chăm sóc sức khỏe.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp ông Saito Hiroaki, Hạ Nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Hạ viện Nhật Bản cùng các nghị sĩ đại diện Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Liên minh Cải cách Trung dung Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị hai bên chuyển dịch tư duy từ hỗ trợ sang đồng kiến tạo; tăng các suất học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao; đề nghị Quốc hội Nhật Bản quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Nhất trí với ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, ông Saito Hiroaki nhấn mạnh, Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Hạ viện Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước và tăng cường giao lưu đoàn giữa các Ủy ban liên quan và nghị sĩ hai bên.

Ông Saito Hiroaki cũng cho rằng, giữa hai nước có nhiều cơ hội, tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực này.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gửi lời thăm hỏi và chuyển lời mời Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản sớm thăm chính thức Việt Nam.