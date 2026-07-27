Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt người có công tiêu biểu

Buổi gặp mặt do Văn phòng Quốc hội và Viện nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Quốc hội với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và những người có công với cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Về dự buổi gặp mặt, thương binh 23% Lê Đức Khảnh, ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chia sẻ: "Là những người lính đã đi qua những năm tháng khói lửa của chiến tranh, dự buổi gặp mặt hôm nay chúng tôi rất xúc động và biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân đã thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết".

Còn Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Xuân Thiện, ở tỉnh Thái Nguyên cũng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chỉnh phủ, Quốc hội. Ông Thiện cho biết sẽ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ để họ có ý thức góp sức sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, tươi đẹp.

Các Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự buổi gặp mặt.

Thương binh, bệnh binh, người có công có công dự buổi gặp mặt

Trong không khí thiêng liêng và đầy xúc động của ngày 27/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công cùng gia đình.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, lòng yêu nước, ý chí quật cường cùng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đã hun đúc nên sức mạnh Việt Nam, giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn thử thách, giành độc lập, thống nhất đất nước, có được hòa bình như ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho thương binh, bệnh binh, người có công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho các đại biểu.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời ghi nhớ công lao to lớn ấy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong thư gửi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam.

Tri ân phải được thể hiện bằng những việc làm thường xuyên, bằng sự chăm lo chu đáo và bằng những chính sách cụ thể, thiết thực. Với trách nhiệm của mình, Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác người có công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, ngày 24/7/2026, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Pháp lệnh số 05/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Chiều ngày 25/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố lệnh của Chủ tịch nước về Pháp lệnh, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, tiếp tục hoàn thiện các quy định về xác nhận người có công, mở rộng một số chế độ ưu đãi, chăm sóc, điều dưỡng và tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Pháp lệnh đã hoàn thiện quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh khi từ trần.

Theo đó, thương binh có tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên, khi từ trần thì sẽ được công nhận ngay là liệt sĩ, không phải làm bất kỳ thủ tục nào. Thương binh có tỉ lệ thương tật từ 61% đến dưới 81%, khi từ trần sẽ xác định là liệt sĩ khi được cơ quan có thẩm quyền xác định là từ trần do vết thương để lại.

Ngoài ra, Pháp lệnh còn bổ sung mức trợ cấp cho người phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và bảo hiểm y tế đối với người phục vụ và nhiều chính sách điều dưỡng cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chụp ảnh cùng các đại biểu.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Viện nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh đã tặng những phần quà tri ân tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và người có công tiêu biểu.