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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội kiến Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Thứ Sáu, 21:28, 28/08/2026
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VOV.VN - Ngày 28/8, nhân dịp tham dự Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2) tại thủ đô Phnom Penh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc hội kiến quan trọng với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen.

Tại Trụ sở Thượng viện Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thượng viện và Quốc hội Campuchia; nhiệt liệt chúc mừng Hội nghị liên Nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hun Sen đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Campuchia trên trường quốc tế.

pho chu tich quoc hoi nguyen thi thanh hoi kien chu tich thuong vien hun sen hinh anh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Phó Chủ tịch Quốc chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ của Campuchia và bày tỏ trân trọng những đóng góp của Chủ tịch Hun Sen trong việc gìn giữ, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia trong những thập kỷ qua.

Đồng thời, mong muốn Chủ tịch Thượng viện Campuchia tiếp tục ủng hộ hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, đặc biệt là kênh nghị viện; phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng gửi lời cảm ơn phía Campuchia đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đóng góp thiết thực vào "Chiến dịch 500 ngày đêm" của Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục quan tâm, giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia.

pho chu tich quoc hoi nguyen thi thanh hoi kien chu tich thuong vien hun sen hinh anh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự và đóng góp tích cực vào thành công chung của Hội nghị ISC-2, thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho nước chủ nhà. Chủ tịch Hun Sen chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và nỗ lực tinh gọn, nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hướng tới tương lai, Chủ tịch Hun Sen đề nghị hai nước phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia - Việt Nam và 50 năm sự kiện Samdech Techo Hun Sen đặt chân đến Việt Nam, bắt đầu hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, coi đó là cơ hội để giáo dục thế hệ trẻ hai nước về tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc. 

Chủ tịch Hun Sen cũng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc để hoàn thành xây dựng toàn tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước quá cảnh và tăng cường giao lưu.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có buổi ăn sáng làm việc với bà Men Sam An - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

pho chu tich quoc hoi nguyen thi thanh hoi kien chu tich thuong vien hun sen hinh anh 3

Trên cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác toàn diện và giao lưu nhân dân giữa hai nước. 

Bà Men Sam An bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia; đồng thời đánh giá cao và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong quản lý phát triển kinh tế và tăng trưởng bền vững. Nhân dịp này, hai bên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí và đẩy mạnh chuyển đổi số; thống nhất tiếp tục phát huy tối đa vai trò của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm nguyên Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin. Phó Chủ tịch Quốc hội đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của các đồng chí Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới người bạn lâu năm của nhân dân Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin bày tỏ xúc động trước tình cảm chân thành của Lãnh đạo Việt Nam, đồng thời mong muốn Quốc hội và nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục gìn giữ, bồi đắp mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Việt Nam và Campuchia.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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