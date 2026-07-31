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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Thứ Sáu, 16:11, 31/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh công bố loạt quyết định về công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I.

Tại Hội nghị công bố ngày 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định phân công ông Lê Văn Ánh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 1/8/2026.

Đồng thời, các Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh cũng được bổ nhiệm, bao gồm các ông Trương Mạnh Hùng, Mai Vũ Tuấn, Châu Thành Hưng, Bùi Tuấn Anh và bà Nguyễn Huyền Anh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trao quyết định phân công kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh cho ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu những cán bộ được phân công, bổ nhiệm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh và năng lực quản lý để cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Các đơn vị sau khi sắp xếp phải khẩn trương hoàn thiện tổ chức, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bảo đảm không có “độ trễ” trong công việc, nâng cao chất lượng quản trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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