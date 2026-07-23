Cần Thơ bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố

Theo đó, bà Trần Thị Huyền - Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ - giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, có thời hạn 05 năm kể từ ngày ký.

Quyết định bổ nhiệm được căn cứ từ Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ.

Bà Trần Thị Huyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ.

Bà Trần Thị Huyền (sinh năm 1978, quê quán tỉnh Nghệ An), có chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiếng Anh; Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Lý luận chính trị: cao cấp.

Trước đó, vào tháng 7/2025, khi sáp nhập tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ, bà Trần Thị Huyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang được phân công phụ trách, điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ (mới), sau đó là Quyền Giám đốc Sở này.