Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang

Chiều ngày 12/10, Tỉnh uỷ và Công an tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ và Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Phạm Kim Đĩnh trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Phạm Hùng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại Công an tỉnh, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Phạm Hùng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại Tỉnh uỷ, ông Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Thượng tá Phạm Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang kể từ ngày 10/10/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ và Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao năng lực, trình độ của Thượng tá Phạm Hùng trong thời gian qua. Đồng thời, cũng nhấn mạnh, việc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh và cử đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa là niềm vui, niềm vinh dự lớn đối với lực lượng Công an Tuyên Quang nói chung và của cá nhân Thượng tá Phạm Hùng nói riêng; là trọng trách mới nặng nề và khó khăn mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy chính quyền địa phương đã tin tưởng giao phó.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Thượng tá Phạm Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Do đó, trên cương vị mới, Thượng tá Phạm Hùng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm công tác, giữ vững bản lĩnh chính trị, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Đảng ủy Công an tỉnh để chủ động phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Phạm Hùng hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác, giữ vững bản lĩnh chính trị, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.