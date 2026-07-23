Phó Thủ tướng: Bắc Ninh chuyển mạnh sang tăng trưởng chất lượng cao, bền vững

Thông báo nêu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội khởi sắc mà tỉnh Bắc Ninh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước, là một trong 9 địa phương thuộc nhóm đóng góp lớn cho tăng trưởng cả nước. Công nghiệp - xây dựng tăng 12,5%, cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn 70,1%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 106,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 52,5 tỷ USD, tăng 31,49%, đứng đầu cả nước...

Tuy nhiên, tỉnh Bắc Ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, cần tập trung chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới tỉnh phải quán triệt và triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; nhất là các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận 18 ngày 2/4/2026 của Trung ương Đảng, Nghị quyết số 10 ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 109 ngày 16/4/2026 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

Về thúc đẩy tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị quyết số 180 ngày 6/7/2026 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, chuyển mạnh sang tăng trưởng chất lượng cao, bền vững, dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Bám sát mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 12,5 - 13%, rà soát động lực tăng trưởng của từng ngành, từng dự án, từng địa bàn, nhất là các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, logistics, thương mại, dịch vụ, đầu tư công và thu hút đầu tư. Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho toàn bộ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo đúng tiến độ và các công trình phục vụ APEC 2027.

Về phát triển công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh từng bước chuyển từ trung tâm sản xuất, lắp ráp quy mô lớn sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao; giảm dần sự phụ thuộc vào khu vực FDI thông qua phát triển doanh nghiệp trong nước, nâng tỷ lệ nội địa hóa, xây dựng mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có đủ năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đó thu hút các dự án mới, nhất là trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, AI, công nghệ số, thiết bị thông minh phải gắn với yêu cầu về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu - phát triển, sử dụng nhà cung ứng tại chỗ, tiêu chuẩn môi trường và đóng góp dài hạn cho nền kinh tế địa phương.

Sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại cơ quan công sở, nhà xưởng, kho bãi, hộ gia đình.

Bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp

Về thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu và logistics, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt vào khu công nghiệp, khu đô thị, vùng nông thôn và các kênh phân phối hiện đại, gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đối với các sản phẩm có lợi thế như vải thiều, nông sản chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, hàng tiêu dùng và sản phẩm gắn với du lịch văn hóa - di sản, tiếp tục hỗ trợ chuẩn hóa chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và kết nối với hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử, trung tâm phân phối tại Hà Nội, vùng Thủ đô, các tỉnh phía Bắc và thị trường xuất khẩu.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Chủ động phản ánh với cấp có thẩm quyền những quy định, cơ chế, chính sách chưa hợp lý để nghiên cứu, điều chỉnh, bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thực chất, phù hợp thực tiễn...

Bắc Ninh thông qua chủ trương thành lập 12 phường mới VOV.VN - HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa thông qua Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập 12 phường trực thuộc tỉnh trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính các xã hiện có. Sau khi hoàn thành việc thành lập, toàn tỉnh sẽ có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.