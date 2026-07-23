Bắc Ninh thông qua chủ trương thành lập 12 phường mới

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh vừa ký ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập 12 phường trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, Kỳ họp thứ 6 thông qua.

Một góc Bắc Ninh từ góc nhìn trên cao

Theo Nghị quyết, HĐND tỉnh Bắc Ninh tán thành chủ trương thành lập 12 phường trên cơ sở giữ nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính của các xã hiện có, gồm;

Phường Lục Nam được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Lục Nam, có diện tích tự nhiên 58,97 km², quy mô dân số 60.618 người.

Phường Lạng Giang được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Lạng Giang, có diện tích tự nhiên 55,39 km², quy mô dân số 64.714 người.

Phường Hiệp Hòa được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Hiệp Hòa, có diện tích tự nhiên 62,18 km², quy mô dân số 92.583 người.

Phường Yên Phong được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Yên Phong, có diện tích tự nhiên 27,86 km², quy mô dân số 70.146 người.

Phường Tiên Du được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Tiên Du, có diện tích tự nhiên 20,97 km², quy mô dân số 46.296 người.

Phường Gia Bình được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Gia Bình, có diện tích tự nhiên 29,99 km², quy mô dân số 43.782 người.

Phường Lương Tài được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Lương Tài, có diện tích tự nhiên 24,69 km², quy mô dân số 32.955 người.

Một không gian Khu công nghiệp tại Bắc Ninh

Phường Kép được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Kép, có diện tích tự nhiên 58,59 km², quy mô dân số 43.164 người.

Phường Bố Hạ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Bố Hạ, có diện tích tự nhiên 41,24 km², quy mô dân số 28.109 người.

Phường Nhân Thắng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Nhân Thắng, có diện tích tự nhiên 22,14 km², quy mô dân số 27.050 người.

Phường Phù Lãng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Phù Lãng, có diện tích tự nhiên 27,95 km², quy mô dân số 27.357 người.

Phường Chi Lăng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính xã Chi Lăng, có diện tích tự nhiên 23,39 km², quy mô dân số 24.253 người.

Sau khi thành lập 12 phường nêu trên, tỉnh Bắc Ninh có tổng số 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, Kỳ họp thứ 6 thông qua.

Theo thông cáo về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, trong ngày làm việc buổi chiều hôm qua, Trung ương đã thảo luận về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Theo đó, thành phố Bắc Ninh sẽ được thành lập trên địa giới hành chính của toàn bộ tỉnh Bắc Ninh hiện tại (trước đây là 2 tỉnh Bắc Ninh cũ và Bắc Giang cũ hợp nhất lại thành tỉnh Bắc Ninh mới từ ngày 1/7/2025). Thành phố Bắc Ninh sẽ có diện tích tự nhiên trên 4.700km2 với dân số trên 3,8 triệu người. Hiện Bắc Ninh là tỉnh có quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước với nhiều trung tâm công nghiệp lớn.