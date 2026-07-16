HĐND thông qua chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 15 và 16/7, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 12 phường trực thuộc tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển và nhu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thành lập 12 phường trực thuộc

Tính đến ngày 31/12/2025, Bắc Ninh có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², dân số gần 4 triệu người. Quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước và thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%, nằm trong nhóm địa phương có mức tăng trưởng hai con số; thu hút FDI đứng thứ 2 cả nước, thu ngân sách đạt hơn 123.604 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 5.852 USD.

Với cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng dịch vụ - thương mại - du lịch, mức độ đô thị hóa cao cùng hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, Bắc Ninh đang hướng tới phát triển đô thị thông minh, xanh, hiện đại và bền vững trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng thời phát huy giá trị văn hóa Kinh Bắc và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Toàn cảnh dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Tuy nhiên, hiện nay mô hình tổ chức chính quyền cấp tỉnh hiện nay không còn phù hợp với yêu cầu phát triển. Việc chuyển từ mô hình chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị sẽ tạo điều kiện đổi mới phương thức quản trị, tăng cường phân cấp, phân quyền, mở rộng quyền tự chủ cho chính quyền cơ sở trong đầu tư công, ngân sách và quy hoạch; đồng thời thúc đẩy xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh và các nền tảng dịch vụ công hiện đại.

Theo phương án được xây dựng, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương sẽ được thành lập trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ địa giới hành chính hiện nay của tỉnh. Sau khi thành lập, thành phố có diện tích 4.713,75 km², dân số 3.989.623 người với 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.

Tại thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và các tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 12 phường trực thuộc tỉnh, gồm: Lục Nam, Lạng Giang, Kép, Bố Hạ, Hiệp Hòa, Yên Phong, Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Phù Lãng và Chi Lăng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, việc thông qua hai nghị quyết là nền tảng quan trọng để Bắc Ninh sớm hoàn thiện các điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là dấu mốc quan trọng nhưng không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Sau khi được công nhận, Bắc Ninh sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược; phát triển các động lực tăng trưởng mới như khu thương mại tự do, khu kinh tế chuyên biệt, khu công nghệ số tập trung, các khu công nghiệp, trung tâm logistics và dịch vụ chất lượng cao; đồng thời thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu làm rõ thêm một số nội dung tại Kỳ họp

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa - xã hội, tăng diện tích cây xanh, bảo vệ môi trường và xây dựng chính quyền đô thị hiện đại dựa trên nền tảng dữ liệu số, hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị xanh, thông minh, văn minh và đáng sống.

Phương án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Trước đó, ngày 20/6/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 52-KL/TW thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính hiện có của tỉnh; đồng thời giao Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án để trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét.

Một góc Bắc Ninh nhìn từ trên cao

Bộ Chính trị cũng định hướng xây dựng Bắc Ninh trở thành hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh và giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chủ yếu. Thành phố tương lai sẽ là trung tâm công nghiệp điện tử, bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước, đồng thời phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đa phương thức, logistics hiện đại và chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.