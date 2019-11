Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm làm việc tại Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 25/11, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng đã hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison, hội đàm với Phó Thủ tướng Michael McCormack, gặp làm việc với Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học Công nghệ và Bộ trưởng Nông nghiệp của Australia.



Tại cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng Scott Morrison và bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại nặng nề do các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Australia thời gian gần đây.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Thủ tướng Scott Morrison hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Australia của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, theo đó, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Morrison nhắc lại cam kết giữa hai Thủ tướng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện trên tất cả các mặt, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, an ninh-quốc phòng, giao lưu nhân dân... Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác trên các diễn đàn đa phương, chia sẻ lập trường và phối hợp thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).



Tại cuộc gặp hẹp và hội đàm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Australia Michael McCormack đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ Việt Nam-Australia, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (3/2018). Hai Phó Thủ tướng khẳng định sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Scott Morrison (8/2019), nhất là mục tiêu trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian sớm nhất.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, sớm triển khai cơ chế họp lãnh đạo cấp cao thường niên mà hai Thủ tướng đã thống nhất; triển khai đều đặn các cơ chế hợp tác song phương, nhất là các cơ chế cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Kinh tế mới được thiết lập; sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2020-2023.

Hai Phó Thủ tướng của Việt Nam và Australia nhất trí tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Australia tiếp tục duy trì hỗ trợ phát triển cho Việt Nam, đánh giá cao hiệu quả nguồn vốn ODA của Australia, đặc biệt cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giảm nghèo, phát triển nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu… Phó Thủ tướng hoan nghênh và mong muốn doanh nghiệp Australia đầu tư nhiều hơn nữa vào các lĩnh vực khác mà Australia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng, khai khoáng, kinh tế số, viễn thông, du lịch...



Hai Phó Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển giao thông, quy hoạch đô thị và bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng McCormack khẳng định sẽ xem xét tích cực đề nghị của Việt Nam về việc rà soát, sửa đổi Hiệp định Hàng không (1995) nhằm tạo thuận lợi cho việc mở thêm các đường bay thẳng giữa hai nước, đáp ứng nhu cầu hợp tác, kết nối và giao lưu ngày càng tăng giữa hai nền kinh tế và nhân dân hai nước.



Phó Thủ tướng McCormack cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Australia, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước cũng như tình hữu nghị và hợp tác giữa Australia và Việt Nam.



Trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai Phó Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và các thỏa thuận tự do thương mại khu vực, trong đó có Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông. Phó Thủ tướng McCormack khẳng định Australia sẽ ủng hộ và phối hợp trong quá trình Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gặp Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học Công nghệ Australia Karen Andrews.

Cuộc gặp của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Bridget McKenzie.

Tại các cuộc gặp Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học Công nghệ Karen Andrews và Bộ trưởng Nông nghiệp Bridget McKenzie, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các cơ quan chức năng hai nước phối hợp thúc đẩy, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ cả trong khuôn khổ song phương và đa phương. Bộ trưởng Nông nghiệp McKenzie cam kết sẽ xem xét tích cực đề nghị của Việt Nam về việc tạo điều kiện cho nông, thủy sản, trước mắt là các quả chanh leo, chôm chôm, vú sữa, dừa tươi và tôm nguyên con của Việt Nam tiếp cận thị trường Australia, khẳng định sẽ trao đổi cụ thể về vấn đề này và các mối quan tâm khác của cả hai bên khi Bộ trưởng Nông nghiệp hai nước gặp nhau tại Australia vào tháng 2/2020.



Trước đó, trong chiều 24/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Canberra.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Phó Thủ tướng đã thông báo cập nhật tình hình kinh tế, xã hội trong nước, biểu dương nỗ lực của Đại sứ quán trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, cũng như những đóng góp của cộng đồng và các hội người Việt tại Australia trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, cùng cộng đồng đoàn kết, chung sức đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả./.