Phó Thủ tướng cùng Tổng thống Myanmar đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp

Phát biểu tại diễn dàn, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cảm ơn Chính phủ Myanmar và Ngài Tổng thống đã quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, BIDV, THACO, Hoàng Anh Gia Lai phát triển trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng khẳng định, các doanh nghiệp Việt Nam đều có tình cảm gắn bó sâu sắc với Myanmar, mong muốn đóng góp lâu dài cho quá trình phát triển của Myanmar. Đồng thời mong muốn Ngài Tổng thống tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc để các doanh nghiệp vững lòng, vững bước, tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh thành công tại Myanmar.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp hai nước thời gian qua, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam đã lựa chọn Myanmar là địa bàn đầu tư, kinh doanh lâu dài và đón nhận những thành quả không chỉ trong thương mại, đầu tư đơn thuần, mà còn ở nhiều lĩnh vực gắn trực tiếp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế và đời sống của người dân, từ công nghệ viễn thông đến sản xuất hàng thiết yếu và nông nghiệp.

Quan hệ hai nước Việt Nam - Myanmar đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Diễn đàn Doanh nghiệp hôm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới, với tin cậy chính trị được tăng cường, mở ra cơ hội lớn để hai nước thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực. Hợp tác kinh tế cũng đã có những tín hiệu tích cực.

Tính đến 24/8/2026, Việt Nam có 106 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Myanmar, với tổng vốn đăng ký khoảng 1,46 tỷ USD, đứng thứ năm trong số 87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu USD và trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 335 triệu USD. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Thương mại sẽ mở rộng thị trường cho đầu tư; đầu tư sẽ tạo thêm năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng và những dòng thương mại mới giữa hai nước.

Vì thế, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước; cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định kinh tế, tài chính vĩ mô và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhấn mạnh, Myanmar coi trọng việc không chỉ tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam mà còn cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Đồng thời, ngài Tổng thống cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện đã được thiết lập, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ, nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống Myanmar tin tưởng hai nước sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng, đưa trên mối quan hệ đối tác tôn trọng lẫn nhau, phát triển dựa trên công nghệ và đồng thời mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar đã thông tin về những hoạt động hợp tác, đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại hai nước; chia sẻ những kết quả đạt được, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực có tiềm năng.

Các doanh nghiệp Việt Nam và Myanmar đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới.