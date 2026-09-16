Phó Thủ tướng: Điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp, không hợp thức hóa sai phạm

Theo báo cáo của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021 -2025, đã có 6 chỉ tiêu vượt và đạt so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, một số hạn chế như chưa có sự thống nhất, đồng bộ giữa số liệu của quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch lâm nghiệp, vẫn còn tình trạng cháy rừng, chặt phá rừng, xâm lấn và khai thác rừng trái phép, nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại cuộc họp.

Việc điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 căn cứ trên cơ sở các văn bản về quy hoạch tổng thể quốc gia, sắp xếp địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và trên cơ sở thực tiễn để đảm bảo thống nhất, đồng bộ các quy hoạch, theo nguyên tắc bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, đặc biệt là rừng đặc dụng, phát huy đầy đủ các giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, khai thác, sử dụng rừng phải gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch, khoa học phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2030, ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết tiếp tục duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 42%, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng rừng, tốc độ gia tăng GDP của ngành lâm nghiệp bình quân từ đạt từ 4,8-5,5%/ năm; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt từ 20 đến 21 tỷ USD, giá trị tiêu thụ trong nước đạt từ 6-7 tỷ USD; trồng rừng bình quân đạt từ 270.000-300.000ha/năm; diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững đạt khoảng 1,23 triệu ha hình thành khoảng 1 triệu ha rừng trồng gỗ lớn, sản lượng gỗ khai thác đạt khoảng từ 40 đến 41 triệu mét khối; thu dịch vụ môi trường rừng bình quân đạt 4.000 tỷ đồng trên năm

Góp ý kiến về điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đại diện cơ quan thường trực hội đồng thẩm định cũng như các chuyên gia phản biện đề nghị việc điều chỉnh quy hoạch cần đảm bảo thống nhất giữa các quy hoạch quốc gia và các quy hoạch của tỉnh, rà soát cơ chế chính sách đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ và nguồn lực, bảo đảm việc làm, sinh kế, giảm nghèo, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia phải thể hiện rõ mục tiêu về kinh tế-xã hội và môi trường liên quan đến lâm nghiệp.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng lưu ý việc điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp phải vừa bảo đảm được phát triển, tăng trưởng kinh tế nhưng phải giữ được sự bền vững đất lâm nghiệp; không được hợp thức hoá các sai phạm đã xảy ra.

Hiện nước ta có hơn 200 khu rừng đặc dụng, 36 vườn quốc gia, 54 khu dự trữ thiên nhiên, hơn 12 ngàn loài thực vật. Tuy nhiên, năng suất chất lượng rừng còn thấp, nhất là rừng trồng, phát triển rừng chưa đồng đều giữa các vùng, lấn chiếm đất đai, phá rừng vẫn còn xảy ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đảm bảo đúng quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia phải thể hiện rõ mục tiêu về kinh tế xã hội và môi trường liên quan đến lâm nghiệp, như tốc độ tăng trưởng ngành lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu lâm sản, vấn đề đời sống của người dân ở khu vực có rừng, tỷ lệ che phủ rừng, đảm bảo đời sống của người dân ở khu vực có rừng phải tốt hơn; giải quyết được hài hòa giữa phát triển kinh tế, vấn đề xã hội, sinh kế của người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.

"Quy hoạch này phải rà soát bảo đảm thống nhất với các quy hoạch hiện nay đang có hiệu lực, tránh việc chồng chéo, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Tổng hợp, đối chiếu đầy đủ về hiện trạng, phản ánh đầy đủ về tiềm năng, nguồn lực về rừng, kể cả đất rừng. Đặc biệt là phải nhận diện rõ các tác động liên quan đến rừng và đất rừng trong thời gian tới để có định hướng phù hợp, bao gồm cả dự báo được thực trạng môi trường và biến đổi khí hậu, rồi tình hình thị trường lâm sản, carbon của thế giới, các dự báo về gia tăng dân số, vấn đề di dân, vấn đề phát triển khoa học công nghệ", Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị rà soát bổ sung biện pháp để hạn chế tối đa việc điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để tránh tình trạng lợi dụng làm suy giảm diện tích và chất lượng rừng, hợp thức hóa sai phạm, sử dụng rừng và đất rừng sai mục đích, đặc biệt là các khu vực vườn quốc gia.

Cơ quan lập quy hoạch cần nghiên cứu bổ sung trong dự thảo về cơ chế điều hành, giám sát nhằm đáp ứng các mục tiêu quy hoạch; rà soát phân cấp, phân quyền giữa các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt quy hoạch trong quý III năm 2026.