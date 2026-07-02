Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành nông nghiệp

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diễn ra chiều nay (2/7), tại Hà Nội.

Mặc dù kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu đối mặt với nhiều biến động, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng qua 6 tháng đầu năm 2026, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và an sinh xã hội. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm, thủy sản cả nước đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái; ước đạt thặng dư 9,2 tỷ USD, trong đó, tăng trưởng của các ngành rau quả, thủy sản và lâm sản tiếp tục là những điểm sáng của ngành.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp và Môi trường, các đại biểu cho rằng, áp lực giảm giá đối với nhiều mặt hàng nông sản chủ lực cùng sự suy giảm về xuất khẩu tại một số thị trường lớn đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng tỷ trọng chế biến sâu để đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu nhằm duy trì tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh nêu ý kiến, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển từ mục tiêu tăng trưởng về sản lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, tỉnh Bắc Ninh xác định việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp phải được triển khai trên cơ sở đổi mới tư duy phát triển, lấy hiệu quả kinh tế, phát triển xanh và tính bền vững làm mục tiêu xuyên suốt.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

"Để phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, hình thành các vùng nguyên liệu đạt chuẩn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bên cạnh sự chủ động của địa phương rất cần có sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách và huy động các nguồn lực phát triển", ông Nguyễn Hồng Quang nói.

Nhận định về những thách thức và cơ hội trong những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, trước yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của cả nước và những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, biến đổi khí hậu, thiên tai, ngành nông nghiệp và môi trường tập trung phát huy những kết quả đạt được; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác năm 2026.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Nông nghiệp và Môi trường đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định, nông nghiệp là "trụ đỡ" của nền kinh tế, là lợi thế của quốc gia, bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội; là một trong những ngành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phó Thủ tướng đề nghị, trên cơ sở những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện về thể chế, chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, thời tiết và thiên tai để có giải pháp ứng phó kịp thời; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, phát thải thấp và khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2026.

"Tập trung cao độ xây dựng hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Tiếp tục bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhất là các kết luận gần đây của Bộ Chính trị; Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉ tiêu mục tiêu giao cho ngành nông nghiệp và môi trường để phấn đấu năm nay tăng trưởng ít nhất 4%. Quyết liệt chỉ đạo sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông lâm, thủy sản để đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2026; quyết liệt hơn trong việc gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) và chống khai thác IUU", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu.