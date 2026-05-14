Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Tại buổi làm việc, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho biết: sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, NIC đã từng bước khẳng định vai trò đầu mối quốc gia trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, kết nối hiệu quả các nguồn lực công nghệ, đầu tư và nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế. Hiện nay, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ và mạng lưới chuyên gia uy tín như Renishaw (Vương quốc Anh), Dassault Systèmes (Pháp)… đang triển khai hoạt động nghiên cứu, phát triển và hợp tác tại các cơ sở của NIC.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm quan Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia 3

NIC đồng thời cũng triển khai nhiều chương trình đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược kết hợp với các đối tác viện trường, doanh nghiệp công nghệ, tập trung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Đến nay, NIC đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 100 viện, trường, 60 trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, hơn 200 quỹ đầu tư, đã hỗ trợ và ươm tạo hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp; kết nối hơn 1.500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. NIC đã tổ chức nhiều chương trình quy mô lớn như Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Diễn đàn Đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Triển lãm Công nghiệp bán dẫn. Với những hợp tác sâu rộng trong hệ sinh thái, NIC đã trở thành đối tác quốc gia quan trọng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Google, Meta, Samsung, Intel… nhằm hỗ trợ các tập đoàn mở rộng hợp tác, đầu tư và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam.

Bám sát Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia xác định một số các lĩnh vực trọng tâm trong thời gian tới về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, an ninh mạng và công nghệ y tế; thúc đẩy các hợp tác quốc tế và thu hút hiệu quả các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới; hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp uy tín ở trong và ngoài nước để xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, ươm tạo, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Để trung tâm tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới, sáng tạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm quan Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia 4

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đề xuất kiến nghị: "Tiếp tục hoàn thiện nhanh các điều kiện hạ tầng đồng bộ, ưu tiên các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối cho phát triển hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Bổ sung cơ chế tài chính đặc thù cho NIC để đảm bảo nguồn lực để thực thi các nhiệm vụ theo hướng là kết hợp giữa tự chủ và có hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho chi thường xuyên. Hoàn thiện mô hình tổ chức thực thi đổi mới sáng tạo theo hướng hình thành một đầu mối cấp quốc gia, đủ bộ máy, đủ nguồn lực, đủ thẩm quyền, đủ cơ chế hoạt động để có thể chủ trì, điều phối, tổ chức các chương trình, nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ chiến lược để bảo đảm tính liên thông, thống nhất từ khâu hoạch định chính sách đến khâu tổ chức thực thi".

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc tại NIC 2

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NIC đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, NIC cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo; chủ động kết nối doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ lớn để hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế.

"Vị thế pháp lý, cách thức vận hành của trung tâm này cần được làm rõ ràng hơn, giữa trung tâm này với các trung tâm của các địa phương; trung tâm này với Bộ Khoa học Công nghệ để tới đây chúng ta phải ban hành một hành lang pháp lý rõ cho hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia. Thứ hai là bất cập trong mô hình tài chính tự chủ, có thể là có cơ chế đặt hàng, phối hợp để chúng ta hỗ trợ cho trung tâm. Thứ ba là cơ chế huy động chuyên gia vào làm việc ở đây, tạo một không gian, một hệ sinh thái về hạ tầng xã hội, nhà ở chuyên gia, rồi y tế, giáo dục. Một khu như thế này ít nhất phải có đầy đủ như thế", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tham quan hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại NIC Hà Nội và NIC Hòa Lạc, tham quan nhiều mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp như Trung tâm bán dẫn IC Design, hệ sinh thái STEM.