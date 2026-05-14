中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Thứ Năm, 18:46, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (14/5), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại hai cơ sở của Trung tâm ở Cầu Giấy và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho biết: sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, NIC đã từng bước khẳng định vai trò đầu mối quốc gia trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, kết nối hiệu quả các nguồn lực công nghệ, đầu tư và nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế. Hiện nay, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ và mạng lưới chuyên gia uy tín như Renishaw (Vương quốc Anh), Dassault Systèmes (Pháp)… đang triển khai hoạt động nghiên cứu, phát triển và hợp tác tại các cơ sở của NIC.

pho thu tuong ho quoc dung tham trung tam Doi moi sang tao quoc gia hinh anh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm quan Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia 3

NIC đồng thời cũng triển khai nhiều chương trình đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược kết hợp với các đối tác viện trường, doanh nghiệp công nghệ, tập trung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Đến nay, NIC đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 100 viện, trường, 60 trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, hơn 200 quỹ đầu tư, đã hỗ trợ và ươm tạo hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp; kết nối hơn 1.500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. NIC đã tổ chức nhiều chương trình quy mô lớn như Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Diễn đàn Đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Triển lãm Công nghiệp bán dẫn. Với những hợp tác sâu rộng trong hệ sinh thái, NIC đã trở thành đối tác quốc gia quan trọng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Google, Meta, Samsung, Intel… nhằm hỗ trợ các tập đoàn mở rộng hợp tác, đầu tư và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam. 

Bám sát Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia xác định một số các lĩnh vực trọng tâm trong thời gian tới về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, an ninh mạng và công nghệ y tế; thúc đẩy các hợp tác quốc tế và thu hút hiệu quả các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới; hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp uy tín ở trong và ngoài nước để xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, ươm tạo, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Để trung tâm tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới, sáng tạo.

pho thu tuong ho quoc dung tham trung tam Doi moi sang tao quoc gia hinh anh 2
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm quan Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia 4

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đề xuất kiến nghị: "Tiếp tục hoàn thiện nhanh các điều kiện hạ tầng đồng bộ, ưu tiên các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối cho phát triển hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Bổ sung cơ chế tài chính đặc thù cho NIC để đảm bảo nguồn lực để thực thi các nhiệm vụ theo hướng là kết hợp giữa tự chủ và có hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho chi thường xuyên. Hoàn thiện mô hình tổ chức thực thi đổi mới sáng tạo theo hướng hình thành một đầu mối cấp quốc gia, đủ bộ máy, đủ nguồn lực, đủ thẩm quyền, đủ cơ chế hoạt động để có thể chủ trì, điều phối, tổ chức các chương trình, nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ chiến lược để bảo đảm tính liên thông, thống nhất từ khâu hoạch định chính sách đến khâu tổ chức thực thi".

pho thu tuong ho quoc dung tham trung tam Doi moi sang tao quoc gia hinh anh 3
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc tại NIC 2

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NIC đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, NIC cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo; chủ động kết nối doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ lớn để hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế.

"Vị thế pháp lý, cách thức vận hành của trung tâm này cần được làm rõ ràng hơn, giữa trung tâm này với các trung tâm của các địa phương; trung tâm này với Bộ Khoa học Công nghệ để tới đây chúng ta phải ban hành một hành lang pháp lý rõ cho hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia. Thứ hai là bất cập trong mô hình tài chính tự chủ, có thể là có cơ chế đặt hàng, phối hợp để chúng ta hỗ trợ cho trung tâm. Thứ ba là cơ chế huy động chuyên gia vào làm việc ở đây, tạo một không gian, một hệ sinh thái về hạ tầng xã hội, nhà ở chuyên gia, rồi y tế, giáo dục. Một khu như thế này ít nhất phải có đầy đủ như thế", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tham quan hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại NIC Hà Nội và NIC Hòa Lạc, tham quan nhiều mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp như Trung tâm bán dẫn IC Design, hệ sinh thái STEM.

Vân Hồng/VOV1
Tag: Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng Trung tâm Đổi mới Quốc gia NIC Hòa Lạc công nghệ bán AI
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
Ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị giao ban Đảng ủy Chính phủ
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị giao ban Đảng ủy Chính phủ

VOV.VN - Chiều 8/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban công tác của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị giao ban Đảng ủy Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị giao ban Đảng ủy Chính phủ

VOV.VN - Chiều 8/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban công tác của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo

VOV.VN - Chiều 15/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo

VOV.VN - Chiều 15/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội