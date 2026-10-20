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Phó Thủ tướng hoan nghênh HKU mở rộng hợp tác bền vững tại Việt Nam

Thứ Ba, 21:42, 20/10/2026
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VOV.VN - Chiều nay (20/10), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tiếp GS. Thái Hồng Tân, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Đại học Hong Kong, Trung Quốc (HKU).

Chào mừng GS. Thái Hồng Tân và đoàn công tác Trường Kinh doanh, HKU đến thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao vị thế của HKU - đại học nghiên cứu lâu đời nhất Hong Kong (Trung Quốc), thuộc nhóm các cơ sở giáo dục đại học uy tín hàng đầu thế giới.

Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp thiết thực của Văn phòng đại diện HKU tại Việt Nam từ năm 2022. Cụ thể, Văn phòng đã kết nối, hỗ trợ hơn 4,7 triệu USD học bổng cho sinh viên Việt Nam; phối hợp bồi dưỡng kỹ năng quản trị AI, chuyển đổi số cho đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tiếp GS. Thái Hồng Tân, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Đại học Hong Kong (HKU).

Tại cuộc tiếp, GS. Thái Hồng Tân đã giới thiệu về mô hình hoạt động, thành tựu phát triển và chiến lược giáo dục đào tạo về kinh doanh, quản trị kinh doanh của trường. Cùng với việc chia sẻ về kinh nghiệm kết nối, quốc tế hoá, năng lực nghiên cứu, ông cho biết trường đang tiếp tục thu hút những giảng viên tài năng trên khắp thế giới. Đồng thời, GS. Thái Hồng Tân bày tỏ Trường Kinh doanh, HKU mong muốn mở rộng hoạt động hợp tác tại Việt Nam.

Cảm ơn những chia sẻ và đồng tình với đề xuất của nhà trường, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao tầm nhìn, chiến lược xây dựng mạng lưới rộng khắp và những nỗ lực, thành tựu mà trường đã đạt được.

Phó Thủ tướng cho biết trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược. Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu chủ trương đẩy mạnh hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đại học.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu hoan nghênh Trường Kinh doanh, Đại học Hong Kong mở rộng hợp tác bền vững tại Việt Nam

Nhấn mạnh vai trò của hợp tác giáo dục chặt chẽ, bền vững, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu hoan nghênh chủ trương thành lập cơ sở của Trường Kinh doanh, HKU và thiết lập nền tảng nghiên cứu và giáo dục kinh doanh toàn cầu tại Hà Nội.

Hiện nay, Việt Nam đã hoàn thiện thể chế, thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng để nhà trường triển khai các hoạt động. Mới đây, Nghị định số 361/2026/NĐ-CP ngày 17/9/2026 của Chính phủ đã quy định cụ thể điều kiện thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.

Để đề xuất sớm đi vào thực tế, Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường cân nhắc đầu tư theo lộ trình từng giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1, nghiên cứu triển khai ngay các chương trình liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học uy tín của Việt Nam hoặc tổ chức các khoá đào tạo thí điểm trong một số lĩnh vực phù hợp. Qua đó, từng bước kiểm chứng nhu cầu và phát triển quy mô người học. Giai đoạn 1, hoàn thiện thủ tục và đầu tư cơ sở hoàn chỉnh theo lộ trình.

Ngoài việc nghiên cứu thành lập cơ sở tại Hà Nội, Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường cùng các đối tác tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phạm vi hợp tác học thuật với Việt Nam. Trong đó, khuyến khích các giảng viên của nhà trường sang giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Việt Nam; triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu, đồng tác giả các bài báo khoa học, thương mại hoá thành quả nghiên cứu khoa học; thiết lập cơ chế ưu tiên tiếp nhận các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc được Việt Nam cử đi đào tạo; tăng số lượng và quy mô học bổng cho sinh viên Việt Nam; hỗ trợ đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Việt Nam.

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Chào mừng GS. Thái Hồng Tân và đoàn công tác Trường Kinh doanh, HKU đến thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao vị thế của HKU - đại học nghiên cứu lâu đời nhất Hong Kong (Trung Quốc), thuộc nhóm các cơ sở giáo dục đại học uy tín hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý ưu tiên các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của nhà trường và tiềm năng của Việt Nam như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bán dẫn, tài chính xanh, công nghệ tài chính, quản trị kinh doanh, y tế công cộng.

Kim Thanh/VOV1
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