Phó Thủ tướng: Hoàn thiện chính sách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Bày tỏ vui mừng gặp lại bà Silvia Danailov, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp, sự đồng hành của UNICEF đối với Việt Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đặc biệt, năm 2025 vừa qua đánh dấu 50 năm chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF. Đây là chặng đường hợp tác bền bỉ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam. Trong giai đoạn 2017-2025, hai bên đã phối hợp triển khai nhiều chương trình về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, hoàn thiện thể chế, chính sách và xây dựng các giải pháp hỗ trợ nhóm trẻ em yếu thế.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, xác định "Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai". Quan điểm này không chỉ là một thông điệp mang ý nghĩa nhân văn mà đã trở thành chủ trương xuyên suốt trong quá trình hoạch định và triển khai các chính sách phát triển.

Phó Thủ tướng mong muốn tăng cường hợp tác Việt Nam – UNICEF trong bảo vệ trẻ em trên môi trường số - Ảnh: VGP/Thu Giang

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trong thời gian tới, chiến lược phát triển trẻ em và các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đã được xác định rõ, với yêu cầu tiếp tục tăng cường các giải pháp để trẻ em thực sự trở thành nhóm đối tượng được ưu tiên hàng đầu, được phát triển toàn diện và trở thành nguồn nhân lực quan trọng, quyết định tương lai của đất nước.

Việt Nam tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về trẻ em, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển mới và các cam kết quốc tế. Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh công tác bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trẻ em có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, học tập, giao lưu nhưng cũng đối mặt với nhiều nguy cơ mới. Vì vậy, Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách, giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phòng ngừa bạo lực, xâm hại và các rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu dành nguồn lực phát triển toàn diện cho trẻ em, từ giai đoạn đầu đời đến khi trưởng thành, chú trọng các yếu tố về sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, kỹ năng và môi trường sống an toàn. Đặc biệt, Việt Nam quan tâm tới các nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhằm bảo đảm không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

UNICEF: Việt Nam là điểm sáng trong khu vực

Bà Silvia Danailov đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quyền trẻ em, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em. Đây là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ và sớm của Việt Nam đối với quyền trẻ em trên phạm vi toàn cầu.

UNICEF ghi nhận Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong xây dựng hệ thống pháp luật và chính sách tương đối toàn diện về trẻ em, đồng thời liên tục cải thiện các chương trình thực thi quyền trẻ em trong thực tiễn.

Bà Silvia Danailov cho biết UNICEF đang xây dựng chương trình hợp tác mới với Việt Nam trong 5 năm tới, tập trung vào củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em, nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội và tăng cường năng lực cho đội ngũ thực thi chính sách. UNICEF khuyến nghị Việt Nam tiếp tục bảo đảm nguồn lực tài chính cho các chương trình trẻ em, đặc biệt là ngân sách dành cho phòng ngừa xâm hại, bạo lực và hỗ trợ trẻ em bị tổn thương.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bố trí các vị trí chuyên trách về bảo vệ trẻ em ở cấp tỉnh và cấp xã, nhất là trong lĩnh vực y tế và dịch vụ xã hội, nhằm nâng cao năng lực phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Việc xây dựng đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp cũng được xem là yếu tố then chốt. Đây là lực lượng có khả năng cung cấp dịch vụ tích hợp, hỗ trợ liên tục và toàn diện cho trẻ em và gia đình trong nhiều tình huống khác nhau.

Cũng theo bà Silvia Danailov, UNICEF đặc biệt quan tâm đến thách thức bảo vệ trẻ em trong môi trường số. Việt Nam đang là một trong những quốc gia đi đầu khu vực trong lĩnh vực này, nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để xử lý các hành vi mới như dụ dỗ, xâm hại và bóc lột trẻ em trực tuyến.

UNICEF đề xuất tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an Việt Nam, nhằm xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, bà Silvia Danailov cho rằng, các doanh nghiệp công nghệ có vai trò quan trọng trong việc thiết kế sản phẩm an toàn cho trẻ em, tích hợp các tiêu chuẩn bảo vệ ngay từ giai đoạn phát triển nền tảng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Việt Nam cam kết tiếp tục ưu tiên mọi nguồn lực để bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và thẩm mỹ. Với sự đồng hành của UNICEF và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện và nhân văn cho trẻ em, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển, đóng góp vào tương lai bền vững của đất nước.