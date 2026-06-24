English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng: Hoàn thiện chính sách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Thứ Tư, 15:25, 24/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 24/6, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em Việt Nam đã tiếp bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng gặp lại bà Silvia Danailov, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp, sự đồng hành của UNICEF đối với Việt Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đặc biệt, năm 2025 vừa qua đánh dấu 50 năm chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF. Đây là chặng đường hợp tác bền bỉ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam. Trong giai đoạn 2017-2025, hai bên đã phối hợp triển khai nhiều chương trình về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, hoàn thiện thể chế, chính sách và xây dựng các giải pháp hỗ trợ nhóm trẻ em yếu thế.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, xác định "Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai". Quan điểm này không chỉ là một thông điệp mang ý nghĩa nhân văn mà đã trở thành chủ trương xuyên suốt trong quá trình hoạch định và triển khai các chính sách phát triển.

pho thu tuong hoan thien chinh sach bao ve tre em tren khong gian mang hinh anh 1
Phó Thủ tướng mong muốn tăng cường hợp tác Việt Nam – UNICEF trong bảo vệ trẻ em trên môi trường số - Ảnh: VGP/Thu Giang

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trong thời gian tới, chiến lược phát triển trẻ em và các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đã được xác định rõ, với yêu cầu tiếp tục tăng cường các giải pháp để trẻ em thực sự trở thành nhóm đối tượng được ưu tiên hàng đầu, được phát triển toàn diện và trở thành nguồn nhân lực quan trọng, quyết định tương lai của đất nước.

Việt Nam tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về trẻ em, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển mới và các cam kết quốc tế. Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh công tác bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trẻ em có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, học tập, giao lưu nhưng cũng đối mặt với nhiều nguy cơ mới. Vì vậy, Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách, giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phòng ngừa bạo lực, xâm hại và các rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu dành nguồn lực phát triển toàn diện cho trẻ em, từ giai đoạn đầu đời đến khi trưởng thành, chú trọng các yếu tố về sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, kỹ năng và môi trường sống an toàn. Đặc biệt, Việt Nam quan tâm tới các nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhằm bảo đảm không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

UNICEF: Việt Nam là điểm sáng trong khu vực

Bà Silvia Danailov đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quyền trẻ em, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em. Đây là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ và sớm của Việt Nam đối với quyền trẻ em trên phạm vi toàn cầu.

UNICEF ghi nhận Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong xây dựng hệ thống pháp luật và chính sách tương đối toàn diện về trẻ em, đồng thời liên tục cải thiện các chương trình thực thi quyền trẻ em trong thực tiễn.

Bà Silvia Danailov cho biết UNICEF đang xây dựng chương trình hợp tác mới với Việt Nam trong 5 năm tới, tập trung vào củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em, nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội và tăng cường năng lực cho đội ngũ thực thi chính sách. UNICEF khuyến nghị Việt Nam tiếp tục bảo đảm nguồn lực tài chính cho các chương trình trẻ em, đặc biệt là ngân sách dành cho phòng ngừa xâm hại, bạo lực và hỗ trợ trẻ em bị tổn thương.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bố trí các vị trí chuyên trách về bảo vệ trẻ em ở cấp tỉnh và cấp xã, nhất là trong lĩnh vực y tế và dịch vụ xã hội, nhằm nâng cao năng lực phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Việc xây dựng đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp cũng được xem là yếu tố then chốt. Đây là lực lượng có khả năng cung cấp dịch vụ tích hợp, hỗ trợ liên tục và toàn diện cho trẻ em và gia đình trong nhiều tình huống khác nhau.

Cũng theo bà Silvia Danailov, UNICEF đặc biệt quan tâm đến thách thức bảo vệ trẻ em trong môi trường số. Việt Nam đang là một trong những quốc gia đi đầu khu vực trong lĩnh vực này, nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để xử lý các hành vi mới như dụ dỗ, xâm hại và bóc lột trẻ em trực tuyến.

UNICEF đề xuất tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an Việt Nam, nhằm xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả hơn trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, bà Silvia Danailov cho rằng, các doanh nghiệp công nghệ có vai trò quan trọng trong việc thiết kế sản phẩm an toàn cho trẻ em, tích hợp các tiêu chuẩn bảo vệ ngay từ giai đoạn phát triển nền tảng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Việt Nam cam kết tiếp tục ưu tiên mọi nguồn lực để bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và thẩm mỹ. Với sự đồng hành của UNICEF và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện và nhân văn cho trẻ em, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển, đóng góp vào tương lai bền vững của đất nước.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em khó khăn
Đà Nẵng hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em khó khăn

VOV.VN - Trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và trẻ đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tại Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ phần chi phí phẫu thuật tim còn lại sau bảo hiểm y tế, cùng tiền ăn và chi phí đi lại trong quá trình điều trị.

Đà Nẵng hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em khó khăn

Đà Nẵng hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em khó khăn

VOV.VN - Trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và trẻ đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tại Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ phần chi phí phẫu thuật tim còn lại sau bảo hiểm y tế, cùng tiền ăn và chi phí đi lại trong quá trình điều trị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát động Tháng hành động vì trẻ em
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát động Tháng hành động vì trẻ em

VOV.VN - Ngày 27/5, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát động Tháng hành động vì trẻ em

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát động Tháng hành động vì trẻ em

VOV.VN - Ngày 27/5, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm bệnh nhi hiểm nghèo tại TP.HCM
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm bệnh nhi hiểm nghèo tại TP.HCM

VOV.VN - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Tết Thiếu nhi 1/6, chiều 22/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm bệnh nhi hiểm nghèo tại TP.HCM

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm bệnh nhi hiểm nghèo tại TP.HCM

VOV.VN - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Tết Thiếu nhi 1/6, chiều 22/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội