English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng: Hoàn thiện hồ sơ lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên trước 5/8

Thứ Sáu, 17:33, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (31/7), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc thành lập Khu Công nghệ cao của tỉnh Hưng Yên.

Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên dự kiến đặt tại địa bàn xã Hoàn Long và xã Việt Yên, với quy mô nghiên cứu 496,1 ha. Vị trí dự kiến cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 20 km, kề cận đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường Vành đai 4, Vành đai 3.5; kết nối nhanh, thuận lợi tới các sân bay (Nội Bài, Cát Bi, Gia Bình) và Cảng quốc tế Lạch Huyện.

pho thu tuong hoan thien ho so lap khu cong nghe cao tinh hung yen truoc 5 8 hinh anh 1
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc thành lập Khu Công nghệ cao của tỉnh Hưng Yên - Ảnh: VGP/Gia Huy

Vị trí này cho phép Khu Công nghệ cao Hưng Yên thu hút trực tiếp nguồn nhân lực, tri thức chất lượng cao từ Hà Nội, đồng thời kết nối chuỗi cung ứng sản xuất và logistics của toàn Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình).

Tỉnh Hưng Yên xác định 5 trụ cột phát triển cốt lõi của Khu Công nghệ cao, bao gồm: Sản xuất thông minh: Ứng dụng AI, IoT, robot và dữ liệu thời gian thực; sản xuất thử nghiệm và mở rộng quy mô; trung tâm công nghệ xanh; thương mại hóa gắn với thương mại điện tử và logistics công nghệ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến, cho biết, hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có tờ trình về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên. Về quy trình thủ tục, Bộ Khoa học và Công nghệ đã lấy ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan và cũng đã tiếp thu, giải trình đầy đủ.

Văn phòng Chính phủ và các bộ đều cơ bản thống nhất với việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên. Đại diện các bộ, cơ quan đã cho ý kiến về thẩm quyền quyết định thành lập và quy chế hoạt động Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

pho thu tuong hoan thien ho so lap khu cong nghe cao tinh hung yen truoc 5 8 hinh anh 2
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cơ bản thống nhất với chủ trương thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên - Ảnh: VGP/Gia Huy

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, cơ quan, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cơ bản thống nhất với chủ trương thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quá trình triển khai.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ liên quan, Phó Thủ tướng thống nhất thẩm quyền ký quyết định ban hành thuộc Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất và chặt chẽ. Trong quyết định thành lập sẽ đồng thời quy định việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao, tạo điều kiện để địa phương chủ động tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan và UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương hoàn thiện dự thảo quyết định thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, trong đó quy định rõ nội dung về thành lập Khu Công nghệ cao và việc giao thẩm quyền ban hành quy chế hoạt động cho UBND tỉnh.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, bảo đảm chất lượng, đúng quy định pháp luật và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 5/8, tạo cơ sở để địa phương sớm triển khai các bước tiếp theo trong xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hưng Yên phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao
Hưng Yên phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Để mục tiêu này trở thành hiện thực, không có cách nào khác là phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ mới vào sản xuất.  

Hưng Yên phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Hưng Yên phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Để mục tiêu này trở thành hiện thực, không có cách nào khác là phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ mới vào sản xuất.  

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cà Mau tập trung thúc đẩy hạ tầng
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cà Mau tập trung thúc đẩy hạ tầng

VOV.VN - Chiều 14/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cà Mau tập trung thúc đẩy hạ tầng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Cà Mau tập trung thúc đẩy hạ tầng

VOV.VN - Chiều 14/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với An Giang về mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với An Giang về mục tiêu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Chiều 13/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với An Giang về mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với An Giang về mục tiêu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Chiều 13/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội