Phó Thủ tướng: Hoàn thiện hồ sơ lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên trước 5/8

Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên dự kiến đặt tại địa bàn xã Hoàn Long và xã Việt Yên, với quy mô nghiên cứu 496,1 ha. Vị trí dự kiến cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 20 km, kề cận đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường Vành đai 4, Vành đai 3.5; kết nối nhanh, thuận lợi tới các sân bay (Nội Bài, Cát Bi, Gia Bình) và Cảng quốc tế Lạch Huyện.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc thành lập Khu Công nghệ cao của tỉnh Hưng Yên - Ảnh: VGP/Gia Huy

Vị trí này cho phép Khu Công nghệ cao Hưng Yên thu hút trực tiếp nguồn nhân lực, tri thức chất lượng cao từ Hà Nội, đồng thời kết nối chuỗi cung ứng sản xuất và logistics của toàn Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình).

Tỉnh Hưng Yên xác định 5 trụ cột phát triển cốt lõi của Khu Công nghệ cao, bao gồm: Sản xuất thông minh: Ứng dụng AI, IoT, robot và dữ liệu thời gian thực; sản xuất thử nghiệm và mở rộng quy mô; trung tâm công nghệ xanh; thương mại hóa gắn với thương mại điện tử và logistics công nghệ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến, cho biết, hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có tờ trình về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên. Về quy trình thủ tục, Bộ Khoa học và Công nghệ đã lấy ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan và cũng đã tiếp thu, giải trình đầy đủ.

Văn phòng Chính phủ và các bộ đều cơ bản thống nhất với việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên. Đại diện các bộ, cơ quan đã cho ý kiến về thẩm quyền quyết định thành lập và quy chế hoạt động Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cơ bản thống nhất với chủ trương thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên - Ảnh: VGP/Gia Huy

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, cơ quan, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cơ bản thống nhất với chủ trương thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quá trình triển khai.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ liên quan, Phó Thủ tướng thống nhất thẩm quyền ký quyết định ban hành thuộc Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất và chặt chẽ. Trong quyết định thành lập sẽ đồng thời quy định việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao, tạo điều kiện để địa phương chủ động tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan và UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương hoàn thiện dự thảo quyết định thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, trong đó quy định rõ nội dung về thành lập Khu Công nghệ cao và việc giao thẩm quyền ban hành quy chế hoạt động cho UBND tỉnh.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, bảo đảm chất lượng, đúng quy định pháp luật và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 5/8, tạo cơ sở để địa phương sớm triển khai các bước tiếp theo trong xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chất lượng cao.