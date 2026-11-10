Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Thống đốc và tỉnh Gunma trong thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là việc hỗ trợ khoảng 60 doanh nghiệp của tỉnh đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn khoảng 10 tỷ yên. Phó Thủ tướng chúc mừng tỉnh Gunma và thành phố Hải Phòng vừa hoàn thành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội thúc đẩy quan hệ giữa hai địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, sau 3 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện (11/2023-11/2026), quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Trong đó, hợp tác địa phương, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường. Đặc biệt, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2 tại thành phố Huế vào tháng 9/2026, với sự tham gia của lãnh đạo 40 địa phương hai nước, đã tạo dấu ấn tích cực.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản).

Thông tin về chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, Thống đốc Yamamoto Ichita cho biết đoàn có hơn 20 doanh nghiệp uy tín, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp đang đầu tư và mong muốn mở rộng hợp tác, kinh doanh tại Việt Nam. Ngày 9/11, tỉnh Gunma và thành phố Hải Phòng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ giữa hai địa phương.

Hoan nghênh kế hoạch mở rộng hợp tác của các doanh nghiệp Gunma trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ và đào tạo nhân lực, trong đó có hợp tác với Tập đoàn FPT và Đại học Việt Nhật, Phó Thủ tướng đề nghị Thống đốc và chính quyền tỉnh tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam; sớm cụ thể hóa các thỏa thuận đã ký với tỉnh Ninh Bình và thành phố Hải Phòng thành những dự án hợp tác thiết thực, đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác với các địa phương khác.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Gunma khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong những lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng như công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sản xuất thông minh.

Cùng với hợp tác đầu tư, hai bên cần tăng cường đào tạo, tiếp nhận lao động, kỹ sư và nhân lực chất lượng cao của Việt Nam; đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn. Phó Thủ tướng mong muốn mở rộng các chương trình trao đổi học thuật, thực tập và làm việc tại Gunma cho sinh viên Đại học Việt Nhật, Đại học FPT và các cơ sở giáo dục của Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp

Nhấn mạnh vai trò của hợp tác địa phương trong cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, Phó Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo hai nước đã nhất trí ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, mở ra giai đoạn phát triển mới với tư cách đối tác đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược. Hai bên cũng nhất trí lấy giai đoạn 2027-2028 là năm hợp tác du lịch, địa phương Việt Nam - Nhật Bản, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Gunma, hiện có gần 16.000 người, đông nhất trong các cộng đồng người nước ngoài tại tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bảo đảm môi trường sinh sống, học tập và làm việc an toàn, thuận lợi; tạo điều kiện để người Việt hội nhập và đóng góp tích cực cho địa phương. Đồng thời, duy trì, phát huy hiệu quả Lễ hội Giao lưu Việt Nam - Gunma và tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, thanh niên.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc Thống đốc Yamamoto Ichita tiếp tục có nhiều đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, góp phần đưa hợp tác giữa tỉnh Gunma với các địa phương Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.