English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu trực thuộc Bộ Công an

Thứ Ba, 14:28, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu trực thuộc Bộ Công an thành lập từ việc hợp nhất Cục Công nghệ thông tin và Cục Viễn thông và Cơ yếu.

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố Quyết định thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu; các Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức đảng và công tác đảng viên; các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

thanh lap cuc cong nghe thong tin va co yeu truc thuoc bo cong an hinh anh 1
Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng cùng lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu thực hiện nghi lễ tuyên thệ dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. (Ảnh: Phan Anh)

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo và công bố thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu; các Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức đảng và công tác đảng viên; các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. 

Căn cứ Nghị định số 10/2026/NĐ-CP ngày 10/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, theo đó hợp nhất Cục Công nghệ thông tin và Cục Viễn thông và Cơ yếu thành Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu. 

Triển khai Nghị định của Chính phủ và Quyết nghị của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 157 ngày 14/9/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu; đồng thời ban hành các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Quyết định về công tác cán bộ, Quyết định kiện toàn tổ chức đảng và đảng viên của Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu. Tổ chức bộ máy gồm 12 đơn vị cấp phòng. Đồng chí Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

thanh lap cuc cong nghe thong tin va co yeu truc thuoc bo cong an hinh anh 2
Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ công bố.

Phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc sáp nhập Cục Viễn thông và Cơ yếu và Cục Công nghệ thông tin thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu không đơn thuần là sự thay đổi về mô hình tổ chức. Bản chất nhằm tạo ra tổ chức đủ mạnh, tinh gọn với cơ chế vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đủ năng lực, nguồn lực để triển khai nhanh, sớm đạt được các mục tiêu về viễn thông cơ yếu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Công an đã xác định, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để hoàn thành xuất sắc trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác công nghệ thông tin và Cơ yếu Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới để thống nhất quyết tâm, quyết liệt hành động, sớm về đích với các kết quả cụ thể đo đếm được… 

thanh lap cuc cong nghe thong tin va co yeu truc thuoc bo cong an hinh anh 3
Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu cần triển khai quyết liệt ngay một số công tác trọng tâm. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ công tác cơ yếu Công an nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ công tác ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng hạ tầng số ngành Công an từ Bộ đến Công an cấp xã, đáp ứng cao nhất yêu cầu chuyển đổi số ngành Công an…

Thay mặt tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu, Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng bày tỏ sự cảm ơn tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các bộ, ngành Trung ương và Ban Cơ yếu Chính phủ, sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong những năm qua và tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Công an tổ chức Lễ phát động cuộc thi Data for Life tại Singapore
Bộ Công an tổ chức Lễ phát động cuộc thi Data for Life tại Singapore

VOV.VN - Bộ Công an vừa phối hợp với tổ chức AI Singapore phát động Cuộc thi Data for Life mùa 4 năm 2026 – Build Together tại tòa nhà Vidacity (Singapore).

Bộ Công an tổ chức Lễ phát động cuộc thi Data for Life tại Singapore

Bộ Công an tổ chức Lễ phát động cuộc thi Data for Life tại Singapore

VOV.VN - Bộ Công an vừa phối hợp với tổ chức AI Singapore phát động Cuộc thi Data for Life mùa 4 năm 2026 – Build Together tại tòa nhà Vidacity (Singapore).

Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam lên đường dự thi "lính cứu hỏa xuất sắc" tại Belarus
Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam lên đường dự thi "lính cứu hỏa xuất sắc" tại Belarus

VOV.VN - Ngày 4/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức gặp mặt, động viên Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam trước khi lên đường tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” tại Cộng hòa Belarus năm 2026.

Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam lên đường dự thi "lính cứu hỏa xuất sắc" tại Belarus

Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam lên đường dự thi "lính cứu hỏa xuất sắc" tại Belarus

VOV.VN - Ngày 4/9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức gặp mặt, động viên Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam trước khi lên đường tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” tại Cộng hòa Belarus năm 2026.

Bộ trưởng Lương Tam Quang: Xây dựng CLB Công An Nhân Dân vươn tầm châu lục
Bộ trưởng Lương Tam Quang: Xây dựng CLB Công An Nhân Dân vươn tầm châu lục

VOV.VN - CLB Công An Nhân Dân chính thức bước vào mùa giải 2026/27 với dấu mốc chuyển giao quan trọng và sự chuẩn bị toàn diện, khi Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đặt mục tiêu xây dựng đội bóng phát triển chuyên nghiệp, bền vững và từng bước vươn tầm châu lục.

Bộ trưởng Lương Tam Quang: Xây dựng CLB Công An Nhân Dân vươn tầm châu lục

Bộ trưởng Lương Tam Quang: Xây dựng CLB Công An Nhân Dân vươn tầm châu lục

VOV.VN - CLB Công An Nhân Dân chính thức bước vào mùa giải 2026/27 với dấu mốc chuyển giao quan trọng và sự chuẩn bị toàn diện, khi Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đặt mục tiêu xây dựng đội bóng phát triển chuyên nghiệp, bền vững và từng bước vươn tầm châu lục.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội