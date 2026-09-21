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Phó Thủ tướng: Logistics là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia

Thứ Hai, 18:49, 21/09/2026
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VOV.VN - Chiều 21/9, tại Hải Phòng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp UBND thành phố Hải Phòng tổ chức diễn đàn logistics vùng lần thứ VII với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng đồng bằng sông Hồng”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Diễn đàn.

Ngày 28/8/2026 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, trong đó xác định mục tiêu phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, trên cơ sở phát huy sức mạnh tối đa ưu điểm, lợi thế cạnh tranh mang bản sắc văn hóa của từng vùng, từng địa phương.

Trong định hướng này, logistics được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, góp phần tăng cường liên kết vùng và phát huy lợi thế của từng địa phương trong chuỗi giá trị chung.

pho thu tuong logistics la mot bo phan quan trong cua ha tang kinh te quoc gia hinh anh 1
Diễn đàn logistics vùng lần thứ VII với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng đồng bằng sông Hồng”.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc mạnh mẽ, logistics không còn đơn thuần là hoạt động vận chuyển mà đã trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng Đồng bằng sông Hồng, cần tập trung vào 4 vấn đề: tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí trong toàn bộ chuỗi logistics; thúc đẩy logistics xanh và phát triển bền vững; tăng kết nối logistics với các ngành hàng, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp; đồng thời nâng cao năng lực logistics để doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các Hiệp định thương mại tự do.

pho thu tuong logistics la mot bo phan quan trong cua ha tang kinh te quoc gia hinh anh 2
Theo ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), logistics không còn đơn thuần là hoạt động vận chuyển mà đã trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia.

"Chuyển đổi xanh hiện nay không còn là sự lựa chọn, mà đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, đây đang dần trở thành một điều kiện tiên quyết của tất cả thị trường lớn tham gia vào chuỗi quốc tế. Các yêu cầu liên quan đến carbon, năng lượng, hiệu quả nguồn lực, ESG và minh bạch trong chuỗi ngày càng được đặt ra cao hơn và minh bạch hơn. Logistics là một trong những thành phần quan trọng và phải tuân thủ những điều kiện chung của quá trình này", ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển logistics vùng Đồng bằng sông Hồng, nhất là về hạ tầng giao thông và khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải, chi phí logistics, năng lực vận hành và liên kết vùng; đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển logistics xanh, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng.

pho thu tuong logistics la mot bo phan quan trong cua ha tang kinh te quoc gia hinh anh 3
Các phiên thảo luận tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển logistics vùng Đồng bằng sông Hồng và đề xuất các giải pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh logistics không còn là một ngành dịch vụ hỗ trợ đơn thuần mà là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, quyết định trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa và toàn bộ nền kinh tế.

Thời gian qua, ngành logistics Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 14 - 16%/năm, đóng góp 4,5 - 5% vào GDP, đồng thời chi phí logistics đã giảm xuống còn khoảng 16% GDP.

Tuy nhiên, chi phí này vẫn còn cao so với mức bình quân khu vực, cùng các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông đường bộ, kết nối đa phương thức chưa đồng bộ và năng lực doanh nghiệp còn hạn chế.

Bám sát Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng kết nối giữa các phương thức vận tải; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục, kết nối và chia sẻ dữ liệu, với mục tiêu cuối cùng là giảm thực chất chi phí logistics cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

"Chuyển mạnh tư duy hành động từ phát triển logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng. Đây  là yêu cầu rất quan trọng trong tư duy phát triển 6 vùng kinh tế của Bộ Chính trị. Lĩnh vực logistics không có ranh giới hành chính. Do vậy, từng địa phương không thể tự xây dựng một hệ thống logistics khép kín mà phải đồng bộ, kết nối và chia sẻ hiệu quả", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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