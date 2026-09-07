Hải Phòng hướng đến logistics xanh từ hạ tầng đồng bộ



Hải Phòng hiện có hơn 700 ha kho bãi; hoạt động dịch vụ logistics duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%-23%/năm, đóng góp từ 13%-15% GRDP thành phố. Theo quy hoạch, đến năm 2030, diện tích đất thương mại, dịch vụ, logistics của Hải Phòng đạt khoảng 1.700 - 2.000 ha, hướng tới hình thành trung tâm logistics quốc tế Đình Vũ - Cát Hải cùng các trung tâm logistics cấp vùng và chuyên dụng.

Đầu tư hạ tầng, giảm chi phí và giảm phá thải sẽ giúp nâng cao năng lực logistics tại Hải Phòng

Theo ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, TP Hải Phòng hiện có hạ tầng logistics và vận tải tương đối hoàn chỉnh, song chi phí logistics vẫn ở mức cao. Việc tăng kết nối, chia sẻ thông tin giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp logistics, cảng biển và đơn vị vận tải là giải pháp quan trọng để giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu.

“Thành phố Hải Phòng có vị trí đặc biệt quan trọng trong mạng lưới hàng hải và logistics, không chỉ của khu vực phía Bắc, còn trong kết nối qua biên giới, đặc biệt là với các thị trường khu vực Đông Nam Á. Với vị trí quan trọng như vậy, thành phố Hải Phòng cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa hệ thống về chính sách, hoàn thiện về mặt hạ tầng, đảm bảo chiều sâu luồng của cảng Hải Phòng để đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng”, ông Trung nói.

Logistics thân thiện môi trường

Cùng với giảm chi phí, việc giảm phát thải trong vận tải cũng là yêu cầu quan trọng để nâng sức cạnh tranh của logistics. Với lợi thế về hệ thống sông ngòi và cảng biển, Hải Phòng có nhiều dư địa phát triển vận tải thủy nội địa và ven biển, qua đó giảm áp lực cho đường bộ, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Hải Phòng hiện có hơn 700 ha kho bãi, cùng hệ thống hạ tầng logistics và vận tải tương đối hoàn chỉnh

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam cho biết, thời gian qua, doanh nghiệp của ông đã triển khai một số tuyến vận tải thủy từ Hải Phòng đi Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Thực tế khai thác cho thấy, phương thức này giúp giảm khoảng 10%-15% chi phí (tùy tuyến), đồng thời cắt giảm khoảng 70% lượng phát thải CO2 so với vận tải hoàn toàn bằng đường bộ. Theo ông Trần Tiến Dũng, để tiếp tục giảm phát thải trong chuỗi logistics, doanh nghiệp đang nghiên cứu chuyển đổi sang các phương tiện vận tải sử dụng năng lượng sạch.

“Chúng tôi hiện đang kết hợp với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nghiên cứu, thí điểm đóng mới các tàu ven biển chạy bằng điện với năng lực chở từ 550 - 600 TEU. Khi đưa các tàu chạy bằng năng lượng điện vào vận hành, chúng ta có thể đạt mức Net Zero theo đúng cam kết của chính phủ tại COP26. Hy vọng rằng, những dự án, những sự tiên phong ấy sẽ tiếp tục nhận được sự củng hộ của các cơ quan quản lý nhà nước, từ đó nhiều doanh nghiệp có thể mạnh dạn hơn trong việc tiên phong phát triển các phương tiện thân thiện với môi trường”, ông Dũng bày tỏ.

Với hệ thống cảng biển nước sâu, mạng lưới giao thông đa phương thức và không gian logistics tiếp tục được mở rộng, việc giảm chi phí, tăng kết nối và xanh hóa vận tải sẽ là nền tảng để Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh logistics. Qua đó, thành phố không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu chuyển hàng hóa ngày càng lớn, còn từng bước khẳng định vai trò trung tâm logistics của khu vực phía Bắc và cửa ngõ kết nối với các chuỗi cung ứng quốc tế.