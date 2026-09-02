Hạ tầng xanh, logistics đồng bộ: Sức hút của điểm đến FDI thế hệ mới

Hạ tầng phải “xanh” để đón dòng vốn mới

Dòng vốn FDI vào Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng chất lượng cao, công nghệ cao, xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Sự chuyển dịch này đặt ra yêu cầu mới đối với các địa phương và khu công nghiệp, trong đó hạ tầng và logistics ngày càng trở thành yếu tố quan trọng để tạo lợi thế cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, hạ tầng và logistics là những điều kiện rất quan trọng trong xu hướng thu hút FDI hiện nay. Các doanh nghiệp FDI có chất lượng cao khi vào Việt Nam đều đặt ra những câu hỏi về xanh. Vì vậy, việc tiến dần tới xanh là yêu cầu bắt buộc.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hộ

Khi doanh nghiệp FDI chất lượng cao lựa chọn địa điểm đầu tư, những vấn đề đầu tiên được đặt ra là nguồn điện có đủ không, năng lượng có sạch không, nguồn nước có đáp ứng nhu cầu và đạt tiêu chuẩn hay không. Đây là những yêu cầu ngày càng rõ nét đối với các dự án FDI theo hướng xanh.

Từ những yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư, bài toán thu hút FDI của Việt Nam cũng đang chuyển theo hướng ưu tiên chất lượng. Việc thu hút những dự án công nghệ thấp, lạc hậu, tiêu hao nhiều tài nguyên không còn phù hợp. Việt Nam cần lựa chọn các dự án có chất lượng, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững.

Từ thực tế phát triển khu công nghiệp, ông Nguyễn Văn Kiểm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh cho rằng, cả nước có số lượng khu công nghiệp lớn, song chỉ một phần trong số đó đáp ứng được các tiêu chí để đón dòng vốn FDI thế hệ mới.

Ông Nguyễn Văn Kiểm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh

Trong bối cảnh phải cạnh tranh với các khu công nghiệp trong khu vực Đông Nam Á, chất lượng hạ tầng và dịch vụ trở thành yếu tố quan trọng để tạo khác biệt. Chủ đầu tư hạ tầng phải tạo được không gian sản xuất với điều kiện tốt, nhưng đây mới chỉ là một phần của bài toán.

Phần còn lại phụ thuộc vào sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ngành và chính quyền địa phương, từ cơ chế, chính sách đến khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

“Chúng ta phải cạnh tranh với các khu công nghiệp ở Đông Nam Á. Vì vậy, chúng tôi trông chờ vào vai trò dẫn dắt của Chính phủ và sự vào cuộc của chính quyền địa phương”, ông Nguyễn Văn Kiểm cho biết thêm.

Hồ sinh thái Khu công nghiệp Bảo Minh

Theo đó, địa phương không chỉ dừng ở việc kêu gọi đầu tư mà cần chủ động tiếp cận, tạo điều kiện thuận lợi và có những thay đổi mạnh mẽ về hành lang pháp lý. Khi các điều kiện từ Trung ương, địa phương đến doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, những định hướng về thu hút FDI chất lượng cao mới có thể phát huy hiệu quả.

Thực tế này cho thấy khái niệm hạ tầng khu công nghiệp cũng đang thay đổi. Nhà đầu tư không chỉ cần mặt bằng sạch và đường giao thông nội khu mà còn quan tâm tới khả năng cung cấp điện ổn định, nguồn nước đạt chuẩn, hệ thống xử lý nước thải, chất thải, năng lượng sạch và khả năng kết nối với mạng lưới giao thông bên ngoài.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Mai Thuận, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, phát triển khu công nghiệp xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Các tiêu chí như nâng cao năng lực xử lý nước thải, chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo và tăng diện tích cây xanh ngày càng được chú trọng.

Ông Nguyễn Mai Thuận, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Vì thế, ngay từ bước tiếp nhận hồ sơ, chúng tôi đã xem xét các điều kiện về môi trường, công nghệ và việc sử dụng tài nguyên. Chúng tôi quan tâm đến mức độ tiên tiến của công nghệ, nhu cầu sử dụng điện, đất, nước, khả năng tiếp cận nguyên liệu, kiểm soát chất thải, cũng như mức độ phù hợp với hạ tầng và sức chịu tải của khu công nghiệp. Chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng, yêu cầu chủ đầu tư làm rõ các giải pháp về bảo vệ môi trường. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm khi dự án đi vào hoạt động sẽ đạt hiệu quả về kinh tế, môi trường và phát triển bền vững trong tương lai.

Logistics tạo lợi thế trong cuộc đua thu hút FDI

Nếu hạ tầng trong khu công nghiệp là điều kiện cần, thì khả năng kết nối logistics với các trung tâm sản xuất, cảng biển, sân bay và các tuyến giao thông liên vùng lại quyết định đáng kể đến chi phí và hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, để logistics phát huy hiệu quả, trước hết cần tiếp tục nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông, đồng bộ giữa đường bộ, đường thủy và đường sắt. Cùng với các tuyến cao tốc, đường vành đai, đường sắt, Việt Nam cần đầu tư hệ thống cảng biển, sân bay và các công trình kết nối để hàng hóa được luân chuyển thuận lợi, nhanh chóng và với chi phí hợp lý.

Hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu xanh và khả năng kết nối logistics đang trở thành lợi thế cạnh tranh của các khu công nghiệp trong thu hút FDI thế hệ mới

“Muốn làm tốt logistics thì phải xây dựng hạ tầng giao thông tốt, cả đường bộ, đường thủy và đường sắt. Bên cạnh làm đường, cần tập trung đầu tư cảng biển, sân bay để quá trình luân chuyển hàng hóa được thuận lợi nhất”, ông Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Với các khu công nghiệp, lợi thế về logistics không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận chuyển mà còn tạo điều kiện để kết nối với các nhà cung cấp, khách hàng và chuỗi sản xuất trong khu vực. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp FDI có mạng lưới sản xuất xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Mai Thuận cho rằng, thu hút FDI chất lượng cao cũng đòi hỏi địa phương phải xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp thay vì chỉ cung cấp mặt bằng. Theo đó, Ban Quản lý phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng và các sở, ngành để nâng cao chất lượng dịch vụ trong khu công nghiệp; đồng thời phối hợp với các cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Việc kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước cũng được chú trọng, hướng tới hình thành chuỗi cung ứng và hệ sinh thái sản xuất lâu dài.