Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair

Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực cảm ơn ông Tony Blair đã luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, quan tâm và có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời đánh giá cao TBI và các cộng sự đã dành ưu tiên thúc đẩy hợp tác với các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam trong thời gian qua, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đang quyết tâm triển khai các kết luận, nghị quyết chiến lược phát triển đất nước tập trung vào: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, thu hút đầu tư nước ngoài cùng nhiều định hướng chiến lược khác.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Tony Blair (Ảnh: Phương Nguyên)

Trong quá trình thực hiện các định hướng đột phá này, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là sự tư vấn của cá nhân ông Tony Blair và TBI nhằm huy động các nguồn lực bên ngoài về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, kết hợp với nội lực để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa TBI với các cơ quan của Việt Nam như Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Đại học Quốc gia cùng nhiều cơ quan khác, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng các hoạt động hợp tác không chỉ dừng lại ở trao đổi mà đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của TBI đối với Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TBI và Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị TBI tăng cường kết nối các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tập đoàn lớn từ châu Âu, Trung Đông và các đối tác quốc tế đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo, hydrogen và điện gió ngoài khơi.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị TBI tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế; kết nối với các đối tác có kinh nghiệm trong xây dựng khung pháp lý, phát triển công nghệ tài chính hiện đại; đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính theo các chuẩn mực quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Tony Blair (Ảnh: Phương Nguyên)

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, cựu Thủ tướng Tony Blair bày tỏ sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với quá trình phát triển của Việt Nam, đồng thời đánh giá mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 hoàn toàn có thể thực hiện được.

Ông Tony Blair cho biết TBI hiện đang hợp tác với khoảng 40 chính phủ trên thế giới, nhằm tạo ra những thay đổi thiết thực cho người dân, trong đó trọng tâm hiện nay là ứng dụng công nghệ để thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả quản trị công.

Thông qua quá trình hợp tác, TBI đã xây dựng được mạng lưới đối tác sâu rộng và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong triển khai các chương trình cải cách, phát triển.

Khẳng định TBI mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển trung tâm tài chính quốc tế, ông Tony Blair nhấn mạnh Viện và cá nhân ông luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam, thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển.