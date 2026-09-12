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Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra, làm việc về các dự án điện tại Cần Thơ

Thứ Bảy, 22:31, 12/09/2026
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VOV.VN - Chiều 12/9, trong chuyến công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với TP. Cần Thơ về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án điện trên địa bàn.

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Dự án điện triển khai tại Cần Thơ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), căn cứ quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII điều chỉnh và quy hoạch TP. Cần Thơ, EVN cùng các đơn vị đang triển khai nhiều dự án nhằm bảo đảm cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Trong giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn Cần Thơ dự kiến triển khai 8 dự án lưới điện truyền tải, gồm 4 dự án lưới điện 500kV và 4 dự án 220kV; cùng 4 dự án lưới điện 110kV và các dự án lưới điện trung, hạ áp. Tổng vốn đầu tư dự kiến trên 20.000 tỷ đồng.

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Phó Thủ tướng kiểm tra cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn Cần Thơ

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện trên địa bàn thành phố đến năm 2035 dự kiến khoảng 14.512MW. Quy hoạch cũng định hướng xây dựng các đường dây 500kV, 220kV đấu nối Nhà máy điện LNG Bạc Liêu, Sông Hậu II; đồng thời xây dựng mới, nâng công suất các trạm biến áp 220kV Vị Thanh, Ô Môn, Châu Thành, Trà Nóc, Thốt Nốt, Trần Đề và các đường dây đấu nối.

Để bảo đảm tiến độ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện, EVN kiến nghị Văn phòng Chính phủ và UBND thành phố Cần Thơ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ EVN và các đơn vị điện lực triển khai các công trình theo quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các quy hoạch của thành phố. Đối với các dự án lưới điện truyền tải được định hướng xã hội hóa, EVN đề nghị UBND thành phố Cần Thơ tổ chức lựa chọn các nhà đầu tư phù hợp để triển khai theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

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Phó Thủ tướng kiểm tra dự án điện trên địa bàn Cần Thơ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thời gian qua, nhiều dự án lưới điện 500kV, 220kV và 110kV chậm tiến độ do vướng mắc về mặt bằng, khó khăn trong thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trạm và tình trạng chồng chéo với các quy hoạch khác. Để khắc phục, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị thành phố Cần Thơ sớm lập bản đồ, cắm mốc hướng tuyến đường dây và trạm biến áp từ cấp điện áp 110kV trở lên trên địa bàn, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, bảo đảm yêu cầu cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

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Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc tặng quà cho các công nhân
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Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc tặng quà cho cán bộ, công nhân viên tại buổi kiểm tra

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo cần tập trung đưa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành một động lực tăng trưởng của cả nước.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác của Chính phủ tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương khi sửa đổi, bổ sung Quy hoạch điện nghiên cứu bổ sung các dự án phù hợp với điều kiện của Cần Thơ, nhất là những dự án đã có nhà đầu tư và khả năng triển khai. Đồng thời, đối với các dự án năng lượng các bộ, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn tất, khởi công các dự án đủ điều kiện, bảo đảm mục tiêu đến năm 2030.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương làm việc với các đối tác, giải quyết dứt điểm các vướng mắc có liên quan. Đồng thời yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam khẩn trương hoàn tất các công việc liên quan đến nguồn khí, bảo đảm nhiên liệu cho các nhà máy điện. Cùng với đó các bộ, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp, xử lý các vấn đề còn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án năng lượng được triển khai sớm, đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc phát biểu: "Thứ nhất trong quy hoạc điện VIII sửa đổi này đề nghị Bộ Công Thương quan tâm bổ sung một số dự án của Cần Thơ, nhất là các dự án khi có nhà đầu tư, đặc biệt là liên quan đến điện gió ngoài khơi và phải triển khai đến năm 2030".

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Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai các dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Cần Thơ - Cà Mau và kiểm tra nhà máy nhiệt điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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