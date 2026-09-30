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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Kịp thời sàng lọc cán bộ không đáp ứng yêu cầu

Thứ Tư, 17:08, 30/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cần thực hiện công tác cán bộ với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn; tập trung rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cấp xã; kịp thời sắp xếp, bố trí, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát chủ trì hội nghị.

Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 239 đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; đồng thời giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ trong điều kiện hợp nhất tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

pho thu tuong pham thi thanh tra kip thoi sang loc can bo khong dap ung yeu cau hinh anh 1
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền. Nổi bật là việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ được triển khai đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy; việc chuyển giao thẩm quyền quản lý từ cấp huyện về cấp xã được thực hiện; công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và thẩm định nhân sự được quan tâm. Công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới.

Đối với việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã nghiêm túc tiếp thu, tổ chức kiểm điểm, ban hành kế hoạch và phân công thực hiện. Việc khắc phục được gắn với chấn chỉnh công tác cán bộ, đánh giá bằng sản phẩm, giao nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”, bước đầu tạo chuyển biến trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị và sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai trong quá trình Đoàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh; việc kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương.

Công tác cán bộ của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đã chủ động cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ; việc đánh giá cán bộ từng bước chuyển từ định tính sang định lượng. Tỉnh cũng nghiêm túc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 và xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn hệ thống.

Nhấn mạnh vai trò có ý nghĩa quyết định của công tác cán bộ đối với sự phát triển của địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị; chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong đó, cần thực hiện công tác cán bộ với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn; tập trung rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cấp xã; kịp thời sắp xếp, bố trí, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, bảo đảm cơ cấu hợp lý và tính kế thừa lâu dài...

Đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh thực hiện thận trọng, có tính toán tổng thể, căn cứ điều kiện thực tiễn, dư địa và tiềm năng phát triển của từng địa bàn, tránh sắp xếp cơ học, gây xáo trộn không cần thiết. Việc xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2026 - 2030 cần bám sát các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, quy mô nền kinh tế và những điều kiện liên quan; đồng thời có lộ trình giải quyết hợp lý những tồn tại, vướng mắc về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tiếp thu đầy đủ các nội dung kiểm tra, kết luận, cụ thể hóa thành kế hoạch tổ chức thực hiện với nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai và phục vụ công tác giám sát trong thời gian tới.

pho thu tuong pham thi thanh tra kip thoi sang loc can bo khong dap ung yeu cau hinh anh 2
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của trưởng đoàn và ý kiến trao đổi của các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 239; đồng thời sẽ sớm chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Đinh Tuấn-Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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