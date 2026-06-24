Chức danh GS, PSG sẽ gắn với vị trí việc làm thay vì là "danh vị" suốt đời

VOV.VN - Bộ GD - ĐT đang nghiên cứu đổi mới quy trình xét công nhận và bổ nhiệm chức danh GS, PGS theo hướng phân cấp cho các cơ sở giáo dục đại học. Đáng chú ý, chức danh GS, PGS có thể sẽ gắn với vị trí việc làm thay vì là danh vị suốt đời như hiện nay, nhằm tăng tính thực chất và minh bạch trong hệ thống học thuật.
VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu phải siết chặt chẽ hơn trong việc xét duyệt giáo sư, phó giáp sư, rõ ràng hơn về tiêu chí, không hạ chất lượng các tiêu chí.
VOV.VN - Phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người mới, hệ văn hoá mới của Việt Nam như thế nào trong giai đoạn hiện nay? GS Phong Lê, nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã bàn luận về vấn đề này nhân Hội nghị Văn hóa toàn quốc.
VOV.VN - Giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng, để con trẻ được hoà mình vào cuộc sống văn hóa từ khi còn rất nhỏ quan trọng không kém chuẩn bị một cái nghề. Vốn văn hóa sẽ giúp con trẻ hội nhập cuộc sống, thích nghị mọi điều kiện thay đổi của cuộc sống.