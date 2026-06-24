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Chức danh GS, PSG sẽ gắn với vị trí việc làm thay vì là "danh vị" suốt đời
Thứ Tư, 06:25, 24/06/2026

Chức danh GS, PSG sẽ gắn với vị trí việc làm thay vì là "danh vị" suốt đời

VOV.VN - Bộ GD - ĐT đang nghiên cứu đổi mới quy trình xét công nhận và bổ nhiệm chức danh GS, PGS theo hướng phân cấp cho các cơ sở giáo dục đại học. Đáng chú ý, chức danh GS, PGS có thể sẽ gắn với vị trí việc làm thay vì là danh vị suốt đời như hiện nay, nhằm tăng tính thực chất và minh bạch trong hệ thống học thuật.

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Bá Duy/VOV2

 

 

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