Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Thứ Hai, 18:45, 25/05/2026
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chiều 23/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tới thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) - Ảnh: VGP/Thu Giang

Chương trình do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức nhằm động viên tinh thần các bệnh nhi ung thư và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Phó Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng; Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Nguyễn Thị Xuyên; lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng đông đảo y bác sĩ, phụ huynh và bệnh nhi.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ xúc động khi đến thăm Bệnh viện Nhi đồng 2 đúng dịp cả nước đang hướng tới Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 - Ảnh: VGP/Thu Giang

Bệnh viện Nhi đồng 2 hiện đảm nhiệm công tác khám, điều trị cho bệnh nhi dưới 16 tuổi, đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu kinh tế y tế và đào tạo nhân lực y tế. Năm 2025, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận hơn 83.653 ca điều trị nội trú, trên 1 triệu lượt khám ngoại trú và thực hiện khoảng 23.000 ca phẫu thuật.

Theo lãnh đạo Bệnh viện, mỗi năm Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị nội trú cho hơn 1.000 bệnh nhi ung thư và tiếp nhận trên 500 lượt điều trị ngoại trú. Số lượng bệnh nhân ngày càng tăng đang tạo áp lực lớn lên cơ sở vật chất của trung tâm ung bướu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) - Ảnh: VGP/Thu Giang

Để giảm tải, Bệnh viện đang chuẩn bị đưa vào hoạt động tòa nhà ung bướu mới với trung tâm kỹ thuật cao ngay trong năm nay, đồng thời xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhi.

Chia sẻ với các y bác sĩ, bệnh nhi và phụ huynh tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ xúc động khi đến thăm Bệnh viện Nhi đồng 2 đúng dịp cả nước đang hướng tới Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Phó Thủ tướng: "Tôi thực sự trào dâng cảm xúc khi nhìn thấy các con đang kiên cường, mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật trong quá trình điều trị ung thư" - Ảnh: VGP/Thu Giang

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 là cơ sở y tế có truyền thống lâu đời và rất đáng tự hào. Bệnh viện đã có gần 160 năm hình thành và phát triển; riêng chặng đường mang tên Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng đã trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành.

"Tôi thực sự trào dâng cảm xúc khi nhìn thấy các con đang kiên cường, mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật trong quá trình điều trị ung thư tại đây", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng động viên các em nỗ lực điều trị, nghe lời bác sĩ, cha mẹ để sớm vượt qua bệnh tật, trở về với gia đình, trường lớp và bạn bè đồng trang lứa - Ảnh: VGP/Thu Giang

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện Nhi đồng 2 đối với nền y học nước nhà, khẳng định đây là một trong những bệnh viện nhi hàng đầu cả nước với uy tín, truyền thống và trình độ chuyên môn sâu.

Đặc biệt, bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới ở một số lĩnh vực như ghép gan, ghép thận, ghép tế bào gốc máu cùng nhiều thành tựu nổi bật khác.

Phó Thủ tướng trò chuyện, động viên các phụ huynh có con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: VGP/Thu Giang

Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực vượt bậc, tinh thần học hỏi và sự tận tâm của đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 2.

"Những thành tựu ấy thể hiện năng lực, trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy và hơn hết là tình yêu thương của những người thầy thuốc dành cho bệnh nhi. Với các bác sĩ ở đây, hình ảnh 'thầy thuốc như mẹ hiền' được thể hiện sinh động nhất", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: VGP/Thu Giang

Chia sẻ với các gia đình có con đang điều trị ung thư, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết khó ai có thể cầm lòng khi chứng kiến hình ảnh những người cha, người mẹ ngày đêm đồng hành cùng con vượt qua bệnh tật. Tuy nhiên, điều khiến Phó Thủ tướng xúc động và cảm phục hơn cả là nghị lực, sự kiên cường cùng niềm tin vào tương lai của các bệnh nhi.

Phó Thủ tướng động viên các em nỗ lực điều trị, nghe lời bác sĩ, cha mẹ để sớm vượt qua bệnh tật, trở về với gia đình, trường lớp và bạn bè đồng trang lứa.

"Hành trình chống chọi với ung thư không hề dễ dàng, nhưng các con không đơn độc. Phía sau các con luôn có cha mẹ, đội ngũ y bác sĩ, các tổ chức, quỹ hỗ trợ và toàn xã hội đồng hành", Phó Thủ tướng nhắn nhủ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo, các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: VGP/Thu Giang

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng cảm ơn các tổ chức, quỹ hỗ trợ như Quỹ "Ngày mai tươi sáng", Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng các nhà hảo tâm đã chung tay chăm lo, tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng vào nghị lực, sự kiên cường của các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời mong muốn các em sớm vượt qua bệnh tật, tiếp tục học tập, trưởng thành và đóng góp cho quê hương, đất nước trong tương lai.

Phó Thủ tướng cũng gửi lời chúc sức khỏe tới đội ngũ y bác sĩ, các bậc phụ huynh và dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới các bệnh nhi, mong các em luôn giữ vững niềm tin để hướng tới một tương lai tươi sáng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã trực tiếp tới các phòng bệnh thăm hỏi, trao quà cho 160 bệnh nhi ung thư và 100 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Theo Thu Giang/VGP
Tag: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà Bệnh viện Nhi đồng 2 bệnh nhi bệnh nhi ung thư
