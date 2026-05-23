Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo

Chia sẻ tại chương trình, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch Quỹ cho biết, sau 15 năm hoạt động, Quỹ đã trở thành cầu nối yêu thương cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi chung tay tiếp sức cho bệnh nhân ung thư nghèo (Ảnh: Kim Dung)

Thời gian qua, Quỹ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ viện phí, thuốc điều trị, tặng suất ăn từ thiện, tổ chức sân chơi cho bệnh nhi và khám sàng lọc ung thư cộng đồng.

Với tổng giá trị hỗ trợ trong 15 năm qua đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, Quỹ đã giúp hàng chục vạn bệnh nhân trên cả nước có thêm cơ hội điều trị.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn chương trình và ủng hộ Quỹ 50 triệu đồng (Ảnh: Kim Dung)

Điều ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở những con số, mà là niềm tin và nghị lực được tiếp thêm cho người bệnh. Việc chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM đánh dấu bước phát triển mới, hướng tới lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái và huy động thêm nguồn lực đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quà cho bệnh nhân (Ảnh: Kim Dung)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, phía sau mỗi bệnh nhân ung thư là những hoàn cảnh nhọc nhằn, nhiều gia đình phải dốc cạn tài sản để chữa bệnh.

Dù đau đớn, các bệnh nhân vẫn kiên cường vượt lên với khát vọng sống. Đặc biệt, nhiều trẻ em phải gắn liền với giường bệnh và những đợt hóa trị kéo dài thay vì được đến trường, vui chơi trọn vẹn tuổi thơ. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, sự sẻ chia của cộng đồng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người bệnh.

Phó Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của Quỹ trong suốt 15 năm qua, đồng thời tri ân đội ngũ y bác sĩ, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nghèo.

Chương trình kêu gọi sự chung tay của nhiều mạnh thường quân, doanh nghiệp, nghệ sĩ, người dân đóng góp quỹ để giúp đỡ bệnh nhân nghèo (Ảnh: Kim Dung)

Kêu gọi cộng đồng tiếp tục lan tỏa thông điệp của chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ: "Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ung thư nghèo đang cần sự hỗ trợ, còn nhiều gia đình đang mong mỏi chờ thêm một cơ hội để người thân của mình được điều trị và tiếp tục sống. Vẫn còn nhiều em nhỏ đang khát khao được khỏe mạnh để trở về trường học, trở về với những ước mơ. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để không một bệnh nhân ung thư nghèo nào phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống".

Tại chương trình, Ban tổ chức cùng các nghệ sĩ như Hồng Nhung, Võ Hạ Trâm, ERIK… đã trực tiếp phát động chiến dịch quyên góp. Ngay tại sự kiện, nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã chung tay ủng hộ tiền mặt, thuốc và vật tư y tế với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đông đảo khán giả theo dõi chương trình cũng tích cực quét mã QR ủng hộ. Tính đến 21h20 cùng ngày, số tiền tiếp nhận qua hình thức trực tuyến này đã đạt hơn 1.037 tỷ đồng.