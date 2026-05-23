中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo

Thứ Bảy, 22:33, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 23/5 tại TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo tại chương trình nghệ thuật "Vì ngày mai tươi sáng". Chương tình do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức.

Chia sẻ tại chương trình, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch Quỹ cho biết, sau 15 năm hoạt động, Quỹ đã trở thành cầu nối yêu thương cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

pho thu tuong pham thi thanh tra keu goi chung tay ho tro benh nhan ung thu ngheo hinh anh 1
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi chung tay tiếp sức cho bệnh nhân ung thư nghèo (Ảnh: Kim Dung)

Thời gian qua, Quỹ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ viện phí, thuốc điều trị, tặng suất ăn từ thiện, tổ chức sân chơi cho bệnh nhi và khám sàng lọc ung thư cộng đồng.

Với tổng giá trị hỗ trợ trong 15 năm qua đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, Quỹ đã giúp hàng chục vạn bệnh nhân trên cả nước có thêm cơ hội điều trị.

pho thu tuong pham thi thanh tra keu goi chung tay ho tro benh nhan ung thu ngheo hinh anh 2
Ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn chương trình và ủng hộ Quỹ 50 triệu đồng (Ảnh: Kim Dung)

Điều ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở những con số, mà là niềm tin và nghị lực được tiếp thêm cho người bệnh. Việc chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM đánh dấu bước phát triển mới, hướng tới lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái và huy động thêm nguồn lực đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

pho thu tuong pham thi thanh tra keu goi chung tay ho tro benh nhan ung thu ngheo hinh anh 3
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quà cho bệnh nhân (Ảnh: Kim Dung)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, phía sau mỗi bệnh nhân ung thư là những hoàn cảnh nhọc nhằn, nhiều gia đình phải dốc cạn tài sản để chữa bệnh.

Dù đau đớn, các bệnh nhân vẫn kiên cường vượt lên với khát vọng sống. Đặc biệt, nhiều trẻ em phải gắn liền với giường bệnh và những đợt hóa trị kéo dài thay vì được đến trường, vui chơi trọn vẹn tuổi thơ. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, sự sẻ chia của cộng đồng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người bệnh.

Phó Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của Quỹ trong suốt 15 năm qua, đồng thời tri ân đội ngũ y bác sĩ, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nghèo.

pho thu tuong pham thi thanh tra keu goi chung tay ho tro benh nhan ung thu ngheo hinh anh 4
Chương trình kêu gọi sự chung tay của nhiều mạnh thường quân, doanh nghiệp, nghệ sĩ, người dân đóng góp quỹ để giúp đỡ bệnh nhân nghèo (Ảnh: Kim Dung)

Kêu gọi cộng đồng tiếp tục lan tỏa thông điệp của chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ: "Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ung thư nghèo đang cần sự hỗ trợ, còn nhiều gia đình đang mong mỏi chờ thêm một cơ hội để người thân của mình được điều trị và tiếp tục sống. Vẫn còn nhiều em nhỏ đang khát khao được khỏe mạnh để trở về trường học, trở về với những ước mơ. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để không một bệnh nhân ung thư nghèo nào phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống".

Tại chương trình, Ban tổ chức cùng các nghệ sĩ như Hồng Nhung, Võ Hạ Trâm, ERIK… đã trực tiếp phát động chiến dịch quyên góp. Ngay tại sự kiện, nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã chung tay ủng hộ tiền mặt, thuốc và vật tư y tế với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đông đảo khán giả theo dõi chương trình cũng tích cực quét mã QR ủng hộ. Tính đến 21h20 cùng ngày, số tiền tiếp nhận qua hình thức trực tuyến này đã đạt hơn 1.037 tỷ đồng.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Tag: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bệnh nhân ung thư nghèo Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

50-80% bệnh nhân ung thư ở Việt Nam phát hiện bệnh khi đã muộn
50-80% bệnh nhân ung thư ở Việt Nam phát hiện bệnh khi đã muộn

VOV.VN - Đa số bệnh nhân ung thư tại Việt Nam đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn 3 - 4, khiến hiệu quả điều trị giảm và tỷ lệ tử vong còn cao. Ngành y tế đang chuyển mạnh sang tầm soát và phát hiện sớm.

50-80% bệnh nhân ung thư ở Việt Nam phát hiện bệnh khi đã muộn

50-80% bệnh nhân ung thư ở Việt Nam phát hiện bệnh khi đã muộn

VOV.VN - Đa số bệnh nhân ung thư tại Việt Nam đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn 3 - 4, khiến hiệu quả điều trị giảm và tỷ lệ tử vong còn cao. Ngành y tế đang chuyển mạnh sang tầm soát và phát hiện sớm.

Đi khám miễn phí, hai người phát hiện nghi ung thư phổi dù không có triệu chứng
Đi khám miễn phí, hai người phát hiện nghi ung thư phổi dù không có triệu chứng

VOV.VN - Không có triệu chứng bất thường, hai người dân Hà Nội chỉ phát hiện tổn thương phổi nghi ngờ ung thư phổi khi đi khám sàng lọc miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai, cho thấy vai trò quan trọng của tầm soát sớm.

Đi khám miễn phí, hai người phát hiện nghi ung thư phổi dù không có triệu chứng

Đi khám miễn phí, hai người phát hiện nghi ung thư phổi dù không có triệu chứng

VOV.VN - Không có triệu chứng bất thường, hai người dân Hà Nội chỉ phát hiện tổn thương phổi nghi ngờ ung thư phổi khi đi khám sàng lọc miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai, cho thấy vai trò quan trọng của tầm soát sớm.

Ám ảnh "mình là gánh nặng", nhiều bệnh nhân ung thư lặng lẽ bỏ điều trị
Ám ảnh "mình là gánh nặng", nhiều bệnh nhân ung thư lặng lẽ bỏ điều trị

VOV.VN - Áp lực tài chính, nỗi sợ trở thành “gánh nặng” và suy sụp tinh thần khiến nhiều bệnh nhân ung thư lặng lẽ từ bỏ điều trị dù vẫn còn cơ hội kiểm soát bệnh và kéo dài sự sống.

Ám ảnh "mình là gánh nặng", nhiều bệnh nhân ung thư lặng lẽ bỏ điều trị

Ám ảnh "mình là gánh nặng", nhiều bệnh nhân ung thư lặng lẽ bỏ điều trị

VOV.VN - Áp lực tài chính, nỗi sợ trở thành “gánh nặng” và suy sụp tinh thần khiến nhiều bệnh nhân ung thư lặng lẽ từ bỏ điều trị dù vẫn còn cơ hội kiểm soát bệnh và kéo dài sự sống.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục