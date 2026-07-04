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Phó Thủ tướng: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ

Thứ Bảy, 13:30, 04/07/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt mức cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ trở lại đây, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay (4/7), Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ nhất trí với Báo cáo kinh tế-xã hội do Bộ Tài chính trình bày, đồng thời đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều điểm sáng, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của cả năm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt mức cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ trở lại đây, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao hàng đầu thế giới. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng khu vực nông nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó có những chỉ tiêu đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, nhiều trong số 34 địa phương đã ghi nhận mức tăng trưởng GRDP hai con số.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra. Nhiều địa phương còn cách xa mục tiêu tăng trưởng GRDP và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng dẫn chứng, nếu tỉ lệ giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt khoảng 50% thay vì gần 35% như hiện nay thì riêng lĩnh vực này có thể đóng góp thêm khoảng 0,4 điểm phần trăm cho tăng trưởng kinh tế. Nếu các ngành, lĩnh vực đều nỗ lực hơn, hoàn toàn có thể tiệm cận gần hơn mục tiêu tăng trưởng.

Đáng lưu ý, trong cùng điều kiện phát triển nhưng vẫn có những địa phương đạt kết quả rất cao. Điều này cho thấy công tác tổ chức thực hiện ở một số nơi còn hạn chế và cần sớm được khắc phục theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Nguồn lực tài chính phải được đáp ứng đầy đủ và kịp thời với chi phí hợp lý

Đề cập định hướng thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Theo Phó Thủ tướng, những quyết sách lớn về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ ban hành thời gian qua chính là dư địa lớn cho tăng trưởng, giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm chi phí, thời gian, qua đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Phó Thủ tướng cho rằng, để có tăng trưởng cao thì nguồn lực tài chính phải được đáp ứng đầy đủ và kịp thời với chi phí hợp lý. Trong đó, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ cần được phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, không để nền kinh tế và doanh nghiệp thiếu vốn.

Trong bối cảnh thị trường vốn đang tiếp tục phát triển, Phó Thủ tướng cho rằng tín dụng ngân hàng trước mắt vẫn phải giữ vai trò chủ đạo trong thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời thị trường vốn cần phát triển mạnh hơn để đến năm 2030 cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phản ứng chính sách nhanh hơn, quyết liệt hơn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, người dân và các địa phương.

Theo Phó Thủ tướng, sau hội nghị này, Chính phủ sẽ triển khai ba nhóm công việc trọng tâm gồm: Tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trong và ngoài nước để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn; làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại nhằm bảo đảm nguồn vốn cho nền kinh tế; đồng thời Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng sẽ làm việc với 34 tỉnh, thành phố để thúc đẩy tăng trưởng.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương chủ động hơn, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của cả nước.

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Phó Thủ tướng: Yêu cầu rõ thẩm quyền, rõ thời hạn khi xử lý văn bản bất cập

VOV.VN - Sáng nay, 3/7, họp về tình hình hoạt động và kiện toàn Ban chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị, rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải rõ nguyên nhân, phương án, thẩm quyền và thời hạn xử lý.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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