Phó Thủ tướng: Yêu cầu rõ thẩm quyền, rõ thời hạn khi xử lý văn bản bất cập

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến ngày 2/7, ở Trung ương, số lượng văn bản thuộc đối tượng phạm vi rà soát là hơn 9.100 văn bản và số lượng văn bản dự kiến xử lý là hơn 2.200 văn bản. Tại địa phương, số lượng văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng phạm vi rà soát là hơn 26.000 văn bản; số lượng văn bản dự kiến xử lý là gần 5.600 văn bản.

Hiện, Bộ Tư pháp đang tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện kết quả tổng rà soát đối với các bộ ngành cơ quan Trung ương và địa phương. Tuy vậy, chất lượng rà soát vẫn chưa đồng đều. Trong một số trường hợp, việc xem xét, thực hiện phương án xử lý với nội dung bất cập, vướng mắc đã được phát hiện còn chậm, chưa sát với yêu cầu.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết: "Nhiều khi chúng ta rà soát rất là tốt, nhưng mà khâu xử lý kết quả rà soát thì lại rất chậm và cũng có tình trạng là đùn đẩy. Từ năm 2020 đến giờ chúng ta đã rà soát rất nhiều cuộc, rất nhiều hình thức rà soát khác nhau, chuyên đề rồi là theo lĩnh vực… Nhưng mà vẫn còn khoảng 800 kiến nghị cần phải tiếp tục xử lý. Điều này cho thấy, mặc dù chỉ đạo quyết liệt thế nhưng xử lý kết quả rà soát chưa được thỏa đáng. Mà đấy mới là điều quan trọng, chứ chúng ta rà soát nêu vấn đề ra xong rồi để đó thì không trọn vẹn và không đi đến hiệu quả cuối cùng".

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị: Các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành báo cáo tình hình sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và gửi về cho cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trước ngày 10/7/2026. Báo cáo phải rõ số lượng văn bản rà soát, rõ nhóm vấn đề bất cập, rõ nguyên nhân, rõ phương án xử lý, rõ thẩm quyền và rõ thời hạn xử lý. Đối với các bộ được giao xây dựng báo cáo chuyên đề, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 25/7/2026. Trong đó, phải đánh giá, phân loại, đề xuất xử lý nhóm chính sách lớn, nhất là những vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực vượt thẩm quyền của một bộ.

Toàn cảnh phiên họp.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu: "Bộ Tài chính kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn và không để vì thiếu kinh phí mà chậm tiến độ, ảnh hưởng đến chất lượng của việc tổng rà soát. Tuy nhiên là việc sử dụng kinh phí phải đúng mục tiêu, tiết kiệm hiệu quả, không để biến tổng rà soát thành các hoạt động hội họp thuê khoán mang tính chất hình thức. Bộ Tư pháp tập trung theo dõi sát tiến độ từng cơ quan, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo những cơ quan chậm, không đáp ứng được yêu cầu, tổ chức cho ý kiến thẩm định kết quả rà soát một cách thực chất, có phản biện có đối chiếu với thực tiễn".

Về Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng đề nghị kiện toàn lại, điều chỉnh, hoàn thiện quy chế, chức năng nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh, yêu cầu mới và sớm chuẩn bị cuộc họp phiên thứ Nhất của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ mới.