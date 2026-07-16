Phó Thủ tướng Thường trực: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, then chốt ở người đứng đầu

Ngày 16/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ dự cuộc làm việc của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm; lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ…

Tại cuộc làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác này từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh Phương Nguyên)

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ; đồng thời được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Từ tháng 3/2025 đến ngày 30/6/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ ban hành hơn 100 văn bản; các cấp ủy trực thuộc ban hành hơn 1.600 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ. Trọng tâm là xây dựng các đề án tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng ngừa, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng của Chính phủ giai đoạn 2025-2030;...

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Trên cơ sở đó, các đảng ủy bộ, ngành đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, góp phần hạn chế khoảng trống thông tin, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu (Ảnh Phương Nguyên)

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 các cấp đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập danh sách, quản lý các trang thông tin điện tử, tài khoản trên không gian mạng của cán bộ, đảng viên theo quy định; tăng cường xây dựng, phát triển các kênh truyền thông trên internet, mạng xã hội, tập trung tuyên truyền về lịch sử cách mạng, truyền thống yêu nước, thành tựu phát triển đất nước và kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp cần tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề nổi lên được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng, công tác kiểm tra, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 35 Trung ương góp phần giúp Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở kết luận của Đoàn kiểm tra, Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

"Vấn đề quan trọng nhất vẫn là nhận thức. Thực tiễn cho thấy, ở đâu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, trưởng ngành quan tâm đến công tác của Ban Chỉ đạo 35 thì ở đó nhiệm vụ được triển khai hiệu quả", theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, cùng với việc ban hành các quy định, định hướng mới về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cho thấy Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm và yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng cần tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao vai trò của người đứng đầu và xây dựng đội ngũ tham mưu, giúp việc đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ cho bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo 35. Các đảng ủy trực thuộc cũng cần quan tâm bố trí cán bộ phù hợp, phát huy hiệu quả lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm tại các cơ quan, đơn vị.

Tại các bộ, ngành, cần phát huy lực lượng tại các vụ, đơn vị chức năng để tham gia xử lý các nội dung liên quan, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Ngô Đông Hải phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh Phương Nguyên)

Một việc làm đúng có giá trị hơn nhiều bài tuyên truyền

Về công tác truyền thông chính sách, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đã được Đảng ủy Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ nhiều lần chỉ đạo. Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin, xử lý hiệu quả nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và không để xảy ra khủng hoảng truyền thông đối với các vụ việc phức tạp.

Đối với công tác dân vận, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng quan trọng nhất là dân vận chính quyền. Một việc làm cụ thể, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có giá trị hơn nhiều bài tuyên truyền. Vì vậy, các bộ, ngành cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quy định của pháp luật. “gắn việc thực hiện nhiệm vụ với công tác truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận trong xã hội”.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị coi trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát ở cấp ủy, chi bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót, không để xảy ra vi phạm, không để những sai sót nhỏ tích tụ thành vụ việc phức tạp. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với hoàn thiện thể chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, thời gian qua, khi triển khai xử lý các vấn đề cụ thể, các cơ quan đã có sự phối hợp dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, sự chủ động phối hợp giữa các lực lượng cần tiếp tục được nâng cao. Mỗi bộ, ngành, mỗi Ban Chỉ đạo 35 đều có thế mạnh riêng, nhưng chỉ khi phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp thì hiệu quả công tác sẽ được nâng lên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận (Ảnh Phương Nguyên)

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Đảng ủy Chính phủ sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra, chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh mới, khi yêu cầu đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng cao; phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị.