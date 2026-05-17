Phó Thủ tướng thường trực: Doanh nghiệp tránh cam kết lớn, triển khai chậm

Ngày 17/5, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư nhằm công bố chính thức bản điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương và hơn 500 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trao quyết định đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Bứt phá với kỷ lục đầu tư của 29 dự án lớn, trọng điểm với hơn 161 ngàn tỷ đồng

Tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang trao quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án lớn với tổng vốn đăng ký đạt hơn 161 ngàn tỷ đồng (tính từ ngày 1/7/2025 đến nay). Trong đó, có 10 dự án phục vụ APEC đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó; 19 dự án được trao trực tiếp tại hội nghị với tổng vốn gần 67 ngàn tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng chiến lược, du lịch cao cấp, khu công nghiệp, đô thị lấn biển và năng lượng tái tạo.

Các dự án được trao quyết định hôm nay đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút như hạ tầng giao thông chiến lược, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, lấn biển, du lịch chất lượng cao, thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Đây là những lĩnh vực có tính lan tỏa cao, có khả năng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng trong thời gian tới.

Đặc biệt, UBND tỉnh An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược, với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng.

Là một trong những nhà đầu tư chiến lược hàng đầu, tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group đã kí biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác đầu tư hơn 10 dự án hạ tầng và du lịch đồng bộ tại Phú Quốc về đường bộ, cảng biển và sân bay với tổng vốn gần 100 ngàn tỷ đồng. Đồng thời, Sun Group cũng nhận 2 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án tuyến cáp treo số 2 tại Hòn Thơm với mức vốn 4.371 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch, thương mại và tài chính quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại hội nghị

Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng, khẳng định chính quyền sẽ đồng hành thực chất và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp từ thủ tục hành chính, đất đai đến an ninh tài sản, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và bình đẳng.

“Chúng tôi cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản; cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi cởi mở tất cả các nội dung quý vị quan tâm”, ông Mừng nói.

Nhằm thực hiện cam kết của tỉnh trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tại hội nghị sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã thành lập Ban Hỗ trợ đầu tư tỉnh An Giang gồm lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành. Ban Hỗ trợ đầu tư tỉnh An Giang sẽ trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, qua đó góp phần vào thành công của nhà đầu tư và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, An Giang cần biến quy hoạch và cam kết thành kết quả tăng trưởng thực chất. An Giang phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thực chất, nhất quán và có trách nhiệm hơn.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng hôm nay chứng kiến nhiều doanh nghiệp tin tưởng, cam kết đầu tư vào An Giang qua các giấy chứng nhận đầu tư và các thỏa thuận hợp tác. Điều đó đã chứng minh rằng An Giang là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo

Phó Thủ tướng thường trực đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai. Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến tạo môi trường, thủ tục thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, việc công bố quy hoạch tỉnh An Giang hôm nay mới là bước khởi đầu. Để quy hoạch đi vào cuộc sống, trở thành hiện thực sinh động, tạo ra nguồn lực vật chất, giá trị tinh thần, mở ra cơ hội phát triển mới, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị tỉnh An Giang, sự đồng hành của các bộ, ngành Trung ương và sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân.

Trong công tác quy hoạch và điều quan trọng hơn, chính là tầm nhìn, ý tưởng, định hướng phải thực sự đi vào cuộc sống thông qua chương trình hành động, các dự án cụ thể, có cơ chế chính sách khả thi, nguồn lực được bố trí phù hợp và một bộ máy tổ chức thực hiện đủ năng lực, trách nhiệm và quyết tâm.

Để quy hoạch An Giang thực sự mở đường cho phát triển, là kiến tạo thay vì quản lý, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị An Giang cần chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hơn nữa trong quá trình triển khai tốt quy hoạch của tỉnh và gắn với cái việc mà chỉnh trang đô thị, đảo xanh, biển sạch để phục vụ cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 và những năm tiếp theo.

Trong đó tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm khẩn trương cụ thể hóa, điều chỉnh quy hoạch và gắn kết nguồn lực; tập trung nguồn lực phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027; quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đổi mới tư duy quản lý; xác lập mô hình tăng trưởng và phát triển toàn diện các ngành chủ lực và đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

“Quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển. Trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ. Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ, từ giải quyết thủ tục sang giải quyết kết quả cho người dân và doanh nghiệp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản trị rủi ro. Không để tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, thủ tục kéo dài, mất cơ hội của các nhà đầu tư”, Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh.