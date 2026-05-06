An Giang: 3 lãnh đạo tại UBND xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ”

Thứ Tư, 17:14, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lần đầu tiên, 3 người đứng đầu đơn vị trực thuộc UBND tỉnh An Giang chỉ được xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ” trong quý I. Việc đánh giá gắn với kết quả công việc cụ thể, đồng thời siết chặt kỷ luật, nâng hiệu quả giải ngân đầu tư công và quản lý điều hành.

Tại cuộc họp mới đây, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, đến ngày 15/4, An Giang nằm trong nhóm cao hơn mức bình quân chung cả nước về đầu tư công nhưng một dự án giải ngân còn thấp, vì vậy tỉnh sẽ tăng cường các giải pháp đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công. Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, năm nay khác với mọi năm khi trong tháng 5 này, tỉnh sẽ đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án và sẽ tiến hành điều chỉnh vốn cho các dự án không có khả năng ngay trong tháng 6. 

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, việc điều chỉnh vốn sẽ đi kèm với việc đánh giá cán bộ. Trong đánh giá cán bộ hiện nay theo quy định của Bộ Chính trị là đánh giá theo quý và tỉnh đánh giá theo sản phẩm cụ thể, định lượng.

"Chúng tôi đánh giá theo sản phẩm cụ thể, định lượng. Chúng tôi có Quyết định 222 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành, địa phương và người đứng đầu sẽ được đánh giá dựa vào cơ sở này. Đây là lần đầu tiên, ngay trong quý I thì có 3 người đứng đầu của 3 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh xếp loại chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù là trình lên có thể là tốt, có thể xuất sắc nhưng qua đánh giá công việc thì lại khác. Như vậy, sẽ đi vào nền nếp trong công tác đánh giá cán bộ trong thời gian tới", ông Mừng cho biết.

Năm nay, tỉnh An Giang phấn đấu đạt kế hoạch thu ngân sách hơn 32.000 tỷ đồng, đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long. Trong cơ cấu nguồn thu, tỉnh An Giang sẽ nỗ lực đặc biệt về thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Hiện nay chỉ tiêu được giao khoảng 8.700 tỷ, nhưng tỉnh phấn đấu thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh hơn 10.000 tỷ, tăng thêm khoảng 1.500 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng  cho biết, địa phương xác định công thương nghiệp ngoài quốc doanh chính là sức khỏe của nền kinh tế tỉnh và sẽ tập trung mạnh mẽ trong thời gian tới, trong đó sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị trong việc tạo môi trường điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thành lập và đi vào hoạt động.

4 tháng đầu năm 2026, tỉnh An Giang có gần 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 99% so với cùng kỳ và số vốn là tăng 2,1 lần, đạt khoảng gần 14.000 tỷ. Đây là một trong những tín hiệu khả quan để thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh sẽ phát triển trong thời gian tới.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, sáng 29/4, tại tỉnh An Giang, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn.

VOV.VN - Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI khai mạc kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang trao giấy chứng nhận cho 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh An Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2026-3031.

VOV.VN - Đến 15h30 phút ngày 15/3, An Giang có 6 xã đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

