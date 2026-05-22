Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Nâng tầm hợp tác giáo dục Việt - Nga

Tham dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Liên bang Nga Chernyshenko Dmitry Nikolaevich, Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật phát biểu chào mừng qua hình thức trực tuyến; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; GS. Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga Mogilevsky Konstantin Ilyich; lãnh đạo 68 trường đại học của Việt Nam, 62 trường đại học của Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 3 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là hoạt động trọng tâm của Năm hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga 2026, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước đang được thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ. Lãnh đạo cấp cao nhất của 2 nước đã nhất trí định vị lại và nâng tầm quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực trong kỷ nguyên phát triển mới, trong đó có hợp tác giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đề ra những chủ trương, chính sách mạnh mẽ nhằm khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá để phát triển, chấn hưng nền giáo dục nước nhà, hướng tới thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm: Đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết trong nhiều thập kỷ qua, Liên bang Nga và trước đây là Liên Xô đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo hàng chục nghìn cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia và nhà quản lý trình độ cao. Nhiều người trong số đó đã và đang giữ vai trò quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ cảm ơn chân thành tới Nhà nước, Chính phủ, các trường đại học và các nhà khoa học Nga đã dành cho Việt Nam những tình cảm và sự hỗ trợ quý báu trong suốt thời gian qua.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, những năm gần đây, hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam và Liên bang Nga trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga năm 2024 cùng với việc hằng năm Chính phủ Liên bang Nga dành cho Việt Nam 1.000 suất học bổng ở các trình độ đào tạo là minh chứng rõ ràng cho cam kết và quyết tâm hợp tác hiệu quả, chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục, góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, trong các cuộc trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, các nhà lãnh đạo nhiều lần khẳng định cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục và đào tạo, nhất là trong những lĩnh vực Liên bang Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như quốc phòng, an ninh, văn hóa, nghệ thuật hàn lâm, thể dục thể thao, các ngành khoa học cơ bản và năng lượng hạt nhân.

Theo đó, Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga là diễn đàn quan trọng kết nối các cơ sở giáo dục của hai nước, hiện thực hóa và cụ thể hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao về thúc đẩy hợp tác giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để hợp tác giáo dục giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ đạt nhiều kết quả thiết thực, mở ra các chương trình hợp tác mới, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, giảng viên, sinh viên và mở các phân hiệu tại Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Trong phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Nikolaevich Chernyshenko cho biết, hiện đã có hơn 500 thỏa thuận hợp tác được thiết lập giữa các trường đại học và tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và Liên bang Nga, với gần 3.000 lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học của Nga.

Theo Phó Thủ tướng Liên bang Nga, hội nghị năm nay quy tụ đại diện hơn 100 trường đại học hàng đầu của 2 nước, tập trung thảo luận các nội dung như phát triển giáo dục kỹ thuật, đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng hạt nhân, an toàn thông tin, xây dựng các chương trình đào tạo liên kết và tăng cường giao lưu văn hóa.

Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 3 là dịp để các cơ sở giáo dục đại học hai nước kết nối trực tiếp, chia sẻ nhu cầu, xác định các ưu tiên hợp tác, thúc đẩy các chương trình đào tạo và nghiên cứu chung, tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên, đồng thời triển khai các sáng kiến hợp tác trong thời gian tới.

Các ý kiến, tham luận tại hội nghị khẳng định, hợp tác giáo dục và đào tạo luôn là một trong những trụ cột bền vững trong quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Nhiều thế hệ cán bộ, chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam đã được đào tạo tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, trở thành nguồn nhân lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu mới về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, hợp tác giáo dục đại học giữa hai nước tiếp tục được mở rộng theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với các lĩnh vực thế mạnh và cùng quan tâm như khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lượng, giao thông vận tải, khai khoáng, dầu khí, kinh tế, ngôn ngữ, văn hóa, khoa học xã hội và nhân văn.