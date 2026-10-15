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Phó Thủ tướng Thường trực ủng hộ Tây Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ Năm, 15:03, 15/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ủng hộ Tây Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời yêu cầu tỉnh rà soát đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là về quy hoạch và tỷ lệ đô thị hóa.

Ngay sau lễ khởi động dự án Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh vào trưa ngày 15/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, chủ trương chung của Bộ Chính trị và Chính phủ là ủng hộ các địa phương đủ điều kiện phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, việc thực hiện phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tây Ninh rà soát toàn diện các điều kiện, tiêu chí, tập trung vào quy hoạch, tỷ lệ đô thị hóa và những yêu cầu liên quan; đồng thời cụ thể hóa chủ trương bằng nghị quyết của Đảng bộ và quyết sách của cơ quan có thẩm quyền.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao đổi tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh (Ảnh: Nguyễn Quang)

Trước đó, ngày 14/10, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch xây dựng đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương, đặt mục tiêu hoàn thiện đề án tổng quát trong tháng 11/2026 để báo cáo, xin chủ trương của Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo tờ trình và đề án trong tháng 10. Đầu tháng 11, dự thảo được lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi báo cáo UBND tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (Ảnh: Nguyễn Quang)

Chậm nhất ngày 28/11, tỉnh báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng biểu dương Tây Ninh đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của vùng và cả nước.

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Tây Ninh sau hợp nhất mở ra nhiều dư địa phát triển (Ảnh: Nguyễn Quang)

Để tạo đột phá trong thời gian tới, tỉnh cần triển khai quyết liệt các giải pháp theo tinh thần “6 rõ”, phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-10,5% trong năm 2026. Tỉnh cần tập trung phát triển công nghiệp, xây dựng; phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước vượt ít nhất 10% dự toán được giao, đồng thời chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, nhất là từ khu vực sản xuất.

Nguyễn Quang/VOV -TP.HCM
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