English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình MTQG phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi

Thứ Năm, 09:36, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (15/10) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026- 2035. 

Khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, bước đột phá khi tích hợp 4 chương trình mục tiêu lớn khi ngày 24/8/2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 46 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

thu tuong chu tri hoi nghi trien khai chuong trinh mtqg phat trien van hoa-xa hoi, nong thon, dan toc mien nui hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi

Điểm nhấn lớn nhất của Nghị quyết 46 là việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây thành một chỉnh thể đồng bộ, gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Phát triển văn hóa; Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

thu tuong chu tri hoi nghi trien khai chuong trinh mtqg phat trien van hoa-xa hoi, nong thon, dan toc mien nui hinh anh 2
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026- 2035

Nhằm nhanh chóng cụ thể hóa quyết sách của Quốc hội, ngày 12/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 387 quy định chi tiết về nội dung, cơ chế và chính sách thực hiện Chương trình. Thủ tướng cũng đã ký Quyết định số 1966 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng thời định hướng kiện toàn hệ thống ban chỉ đạo tại các địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là bước thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; giúp khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, nâng cao chất lượng thực thi các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế và hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

thu tuong chu tri hoi nghi trien khai chuong trinh mtqg phat trien van hoa-xa hoi, nong thon, dan toc mien nui hinh anh 3

Nhấn mạnh tinh thần "Rõ chính sách, rõ địa bàn, rõ đối tượng thụ hưởng", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị phải phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương tự quyết định, tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm. Đặc biệt, chương trình tạo chuyển biến căn bản về tư duy tiếp cận: chuyển từ việc coi người dân là đối tượng thụ hưởng chính sách thụ động sang hướng lấy người dân làm chủ thể trung tâm của toàn bộ quá trình phát triển.

thu tuong chu tri hoi nghi trien khai chuong trinh mtqg phat trien van hoa-xa hoi, nong thon, dan toc mien nui hinh anh 4
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Phó Thủ tướng đề nghị Hội nghị thảo luận, làm rõ cơ chế phối hợp chỉ đạo và trách nhiệm quản lý nhà nước của từng bộ, ngành. Các địa phương đi thẳng vào các khó khăn, vướng mắc thực tiễn để lãnh đạo các bộ, ngành liên quan giải đáp, tháo gỡ trực tiếp ngay tại hội nghị.

Trình bày báo cáo về những nội dung trọng tâm cùng các cơ chế tài chính áp dụng cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây thành một chương trình duy nhất không phải làm lại từ đầu, mà nhằm tái cơ cấu toàn diện cách quản lý và điều hành. Chương trình mới hướng tới mục tiêu giảm tầng nấc trung gian, xóa bỏ trùng lặp, tăng cường phân cấp và trao quyền chủ động cho địa phương, đồng thời chuyển trọng tâm từ kiểm soát "đầu vào" sang quản trị theo "kết quả đầu ra".

thu tuong chu tri hoi nghi trien khai chuong trinh mtqg phat trien van hoa-xa hoi, nong thon, dan toc mien nui hinh anh 5

Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2026-2030 là 878.558 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 345.000 tỷ đồng); ưu tiên tuyệt đối cho các địa bàn khó khăn, thiếu hụt dịch vụ cơ bản.

Nhấn mạnh kỷ cương tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ, nguồn lực của chương trình tập trung đúng mục tiêu, kiên quyết không dùng vốn chương trình để chi trả lương hay hoạt động thường xuyên của bộ máy. Trao quyền cho cấp xã quản lý các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản. Các dự án dưới 500 triệu đồng có thể giao trực tiếp cho cộng đồng dân cư thực hiện. Kết quả đánh giá hiệu quả chương trình là căn cứ trực tiếp để phân bổ ngân sách trong các năm tiếp theo. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tinh thần hành động xuyên suốt theo nguyên tắc "3 không": Không chờ đợi khi đã rõ thẩm quyền và cơ chế; Không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên; Không đánh giá hiệu quả chương trình thuần túy bằng số vốn đã giải ngân mà phải bằng sự thụ hưởng thực tế của người dân.

Lại Hoa/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng phát huy vai trò của già làng khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
Đà Nẵng phát huy vai trò của già làng khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Trong lộ trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, thành phố Đà Nẵng xác định đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín là cầu nối cốt lõi tại cơ sở.

Đà Nẵng phát huy vai trò của già làng khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Đà Nẵng phát huy vai trò của già làng khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Trong lộ trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, thành phố Đà Nẵng xác định đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín là cầu nối cốt lõi tại cơ sở.

Miền núi Đà Nẵng nhiều đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia
Miền núi Đà Nẵng nhiều đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 vừa được Quốc hội phê duyệt. Từ nguồn vốn đầu tư công kết hợp với các dòng tín dụng chính thức, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục vùng sâu, vùng xa đã và đang được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Miền núi Đà Nẵng nhiều đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia

Miền núi Đà Nẵng nhiều đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 vừa được Quốc hội phê duyệt. Từ nguồn vốn đầu tư công kết hợp với các dòng tín dụng chính thức, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục vùng sâu, vùng xa đã và đang được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Chương trình mục tiêu quốc gia mới: Ưu tiên y tế, an sinh cho vùng khó khăn
Chương trình mục tiêu quốc gia mới: Ưu tiên y tế, an sinh cho vùng khó khăn

VOV.VN - Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 được Quốc hội thông qua, tiếp tục kế thừa các chính sách y tế, an sinh, ưu tiên vùng dân tộc thiểu số, miền núi và bảo đảm không thu hẹp quyền lợi của người dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia mới: Ưu tiên y tế, an sinh cho vùng khó khăn

Chương trình mục tiêu quốc gia mới: Ưu tiên y tế, an sinh cho vùng khó khăn

VOV.VN - Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 được Quốc hội thông qua, tiếp tục kế thừa các chính sách y tế, an sinh, ưu tiên vùng dân tộc thiểu số, miền núi và bảo đảm không thu hẹp quyền lợi của người dân.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội