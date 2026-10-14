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Vành đai 4 qua Tây Ninh sẵn sàng khởi công đúng hẹn

Thứ Tư, 17:23, 14/10/2026
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VOV.VN - Với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản hoàn tất, dự án Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh sẵn sàng khởi công ngày 15/10. Các nhà thầu đang chuẩn bị máy móc, thiết bị, quyết tâm triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm liên vùng.

 

Gỡ nút thắt mặt bằng, sẵn sàng khởi công

Ghi nhận đến ngày 14/10, tại Tây Ninh, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đạt hơn 94%. Các thủ tục chuẩn bị và lựa chọn nhà đầu tư cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện để hai gói thầu 2.4 và 2.5 khởi công theo kế hoạch vào ngày 15/10/2026. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Tập đoàn Sơn Hải và các đơn vị liên quan hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để có thể triển khai thi công ngay sau lễ khởi công.

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Phương tiện máy móc được huy động sẵn sàng thi công ngay sau lễ khởi công diễn ra ngày 15/10

Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 159,31 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.413 tỷ đồng, là công trình giao thông chiến lược kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, liên kết các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển, sân bay, đồng thời giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm TP.HCM.

Đoạn qua Tây Ninh dài hơn 74 km, đi qua 15 xã, thuộc hai gói thầu 2.4 và 2.5 triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, gồm đoạn từ kênh Thầy Cai đến cao tốc TP.HCM – Trung Lương và đoạn từ cao tốc TP.HCM- Trung Lương đến cảng Hiệp Phước.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu 2.4 và 2.5, Tập đoàn Sơn Hải, mặt bằng được bàn giao với tỷ lệ cao tạo điều kiện để nhà thầu tập trung nguồn lực. Tuy nhiên, địa hình nền đất yếu, đầm lầy và nhiều cầu đặt ra thách thức, đòi hỏi giải pháp kỹ thuật phù hợp để bảo đảm tiến độ.

“Trên tuyến gần 78 km đường Vành đai 4 TP.HCM qua địa bàn Tây Ninh và TP.HCM, phần lớn là nền đất yếu, đầm lầy nhiều, cầu cũng nhiều. Đây là khó khăn đối với nhà đầu tư khi triển khai dự án. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có những giải pháp tốt nhất để đưa dự án về đích đúng tiến độ cam kết với Nhà nước”, ông Nam nói. 

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Các đơn vị chuẩn bị cho lễ khởi công đường Vành đai 4 đoạn qua tỉnh Tây Ninh 

Chủ động vật liệu, bảo đảm tiến độ thi công

Cùng với việc sẵn sàng khởi công đúng kế hoạch, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng là nhiệm vụ cần được triển khai đồng bộ để tránh gián đoạn thi công. Nhu cầu cát phục vụ Vành đai 4 và các dự án trọng điểm khác của Tây Ninh trong giai đoạn 2026–2030 ước khoảng 22 triệu m³, trong khi nguồn cung từ các địa phương lân cận còn hạn chế.

Trước yêu cầu này, tỉnh Tây Ninh chủ động phối hợp với các địa phương để rà soát, kết nối nguồn cung cát, đá phục vụ các công trình. Cụ thể, tỉnh làm việc với An Giang và Vĩnh Long để tìm nguồn cát, đồng thời phối hợp với Đồng Nai đăng ký nhu cầu đá xây dựng, tạo cơ sở để các nhà thầu chủ động kế hoạch thi công.

Ông Dương Tấn Đạt, Trưởng Phòng điều hành các dự án trọng điểm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, cho biết việc kết nối nguồn cung vật liệu liên tỉnh là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thi công, hạn chế nguy cơ thiếu hụt khi các dự án bước vào giai đoạn triển khai cao điểm.

“Tỉnh có chủ trương phối hợp với các tỉnh lân cận như An Giang, Vĩnh Long.. để cung cấp vật liệu, nhất là cát; đồng thời phối hợp với tỉnh Đồng Nai đăng ký nhu cầu vật liệu đá, đáp ứng nguồn vật liệu phục vụ cho việc thi công ở địa phương”, ông Đạt thông tin. 

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Vành đai 4 TP.HCM là công trình giao thông chiến lược kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên

Với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản hoàn tất và nhà thầu sẵn sàng huy động thiết bị, Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh đang tiến gần thời điểm khởi công theo kế hoạch. Vấn đề đặt ra sau lễ khởi công là tổ chức thi công hiệu quả, xử lý nền đất yếu và bảo đảm nguồn vật liệu liên tục, qua đó giữ vững tiến độ cam kết, sớm phát huy vai trò kết nối vùng của công trình.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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