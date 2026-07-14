Phó Thủ tướng: Tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thông chính sách

Sáng 14/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ.

Chuyển mạnh từ "phản ứng thông tin" sang "chủ động kiến tạo thông tin"

Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ cùng Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý các thông tin sai trái, thù địch, nhất là các hoạt động chống phá Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Các nhiệm vụ được triển khai bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, phù hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với Đảng, Nhà nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải đánh giá cao kết quả công tác của Đảng ủy Chính phủ trong thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai bài bản, đồng bộ, kịp thời, với nhiều cách làm sáng tạo, trách nhiệm, đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, đồng chí Ngô Đông Hải nhấn mạnh không được chủ quan, lơ là. Các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi; lợi dụng những sơ hở trong quá trình xây dựng, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xuyên tạc, tác động đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Ngô Đông Hải đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thông chính sách từ khâu xây dựng chủ trương, tham mưu, ban hành đến tổ chức thực hiện; bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra khoảng trống thông tin gây băn khoăn, lo lắng trong xã hội. Đồng thời, chuyển mạnh từ "phản ứng thông tin" sang "chủ động kiến tạo thông tin", coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; nâng cao năng lực cung cấp, định hướng thông tin ngay từ quá trình tham mưu, xây dựng và triển khai chính sách. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp, giữa Trung ương và địa phương; kiện toàn, bố trí lực lượng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng nền nếp, chuyên nghiệp.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị, nhất là ý kiến của các lực lượng nòng cốt như công an, quân đội, đối ngoại, ngoại giao, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực liên ngành.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, kết quả công tác của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng ta càng phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ dừng lại ở những công việc cụ thể mà còn gắn với nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Đồng chí yêu cầu toàn hệ thống chính trị thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bởi đây cũng là giải pháp quan trọng để hạn chế các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, thực tế ở một số địa phương cho thấy nhiều nhiệm vụ đã được triển khai tốt, nhưng công tác thông tin, truyền thông chưa theo kịp, chưa giúp người dân hiểu đầy đủ. Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, chủ động cung cấp thông tin, làm chủ các nền tảng mạng xã hội và xử lý các tình huống phát sinh theo quy trình bài bản, khoa học.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng bộ, ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và truyền thông chính sách. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải tổ chức thực hiện đồng bộ ở từng cấp, từng ngành, từng bộ, từng địa phương, không để xảy ra tình trạng Trung ương triển khai quyết liệt nhưng cơ sở còn để phát sinh sự cố.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cấp, các ngành phải thực hiện tốt, đúng ngay từ đầu. Khi chủ trương được triển khai đúng, các thế lực thù địch sẽ khó có cơ hội lợi dụng để chống phá; ngược lại, những sơ suất trong quá trình tổ chức thực hiện rất dễ bị khai thác. Vì vậy, cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước; xử lý nhanh, kịp thời, đồng bộ các vụ việc phát sinh, nhất là trong thiên tai, thảm họa hoặc khi việc triển khai ở cơ sở chưa thống nhất.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 35 các bộ, ngành theo hướng chủ động, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo. Đội ngũ làm công tác này phải có trình độ, am hiểu công nghệ, chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, địa phương.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân sự, tăng cường sự tham gia của các cơ quan thuộc Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, tổ chức hiệu quả các hoạt động tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, "phủ xanh" thông tin tích cực, xây dựng đội ngũ chuyên gia và chủ động hơn trong xử lý thông tin trên các nền tảng mạng.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần thường xuyên theo dõi, nắm chắc hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên thực địa và không gian mạng; chú trọng xây dựng các sản phẩm truyền thông có tính định hướng, sức lan tỏa cao; chủ động tham mưu xây dựng lực lượng chuyên trách có trình độ công nghệ, bảo đảm phản ứng nhanh từ Chính phủ đến các bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao tinh thần tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng. Đảng ủy Chính phủ sẽ tổ chức kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc; đồng thời đề nghị các đơn vị phối hợp, chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đối với Đảng ủy Chính phủ trong tuần này.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc khẩn trương rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm 2026; xác định rõ những nội dung chậm tiến độ, còn hạn chế để kịp thời khắc phục; tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Đảng ủy Chính phủ phù hợp với thực tiễn.

Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu phải phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị cần luôn đề cao cảnh giác, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động truyền thông chính sách, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, phát huy tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo, khoa học và trách nhiệm để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cả nước.