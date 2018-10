Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại CH Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Pháp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã làm việc với ông François de Rugy, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái và đoàn kết Pháp; ông Rémy Rioux, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp - AFD; chào xã giao Phó Chủ tịch Thượng viện Philippe Dallier và tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp Pháp.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có cuộc làm việc với Văn phòng Thủ tướng Pháp nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Edouard Philippe.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chào xã giao Phó Chủ tịch Thượng viện Pháp.

Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thỏa thuận trong các lĩnh vực như số hóa, hợp tác y tế và truyền thông. Hiện Pháp là nước duy nhất trong châu Âu mà Việt Nam có các cơ chế hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh quốc phòng đến kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục...

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các nhà lãnh đạo Pháp đều khẳng định mong muốn tiếp tục nâng cao hiệu quả các cơ chế hiện hữu nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường quan hệ hai nước trên mọi cấp độ, cả hợp tác trung ương lẫn hợp tác địa phương, tăng cường hiệu quả hoạt động của các nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt – Pháp. Phó Thủ tướng khẳng định, hai bên đang phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho thành công của các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước.

Phó Thủ tướng và các lãnh đạo Pháp nhất trí đánh giá hợp tác kinh tế là trụ cột ưu tiên trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp nhưng cần tiếp tục được thúc đẩy để theo kịp đà quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Hai bên khẳng định tiếp tục ủng hộ việc triển khai, thực hiện các dự án hợp tác kinh tế giữa hai nước; thúc đẩy, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh kết nối kinh doanh trong các lĩnh vực hai nước có thế mạnh và nhu cầu, như y tế, nông nghiệp, hàng không vũ trụ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Chính phủ và Thượng viện Pháp ủng hộ việc đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục cần thiết để ký chính thức FTA, IPA vào cuối năm nay và phê chuẩn đầu năm 2019, qua đó sớm hiện thực hóa các lợi ích to lớn của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Hiệp định EVFTA không chỉ có lợi ích lớn về kinh tế mà còn khẳng định cam kết chung của hai bên đối với hệ thống thương mại đa phương mở, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh bảo hộ, cọ sát thương mại đang diễn ra gay gắt tại nhiều nơi.

Phó Thủ tướng hoan nghênh và mong muốn Pháp có tiếng nói mạnh mẽ hơn ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, khẳng định lập trường thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, bảo đảm đề cao an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái và Tổng Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao hỗ trợ của Pháp đối với Việt Nam thông qua việc AFD đã tài trợ hơn 2 tỷ euros cho 80 dự án đồng hành cùng Việt Nam trong việc triển khai các mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia và thực hiện các cam kết của Thỏa thuận Paris.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái và đoàn kết Pháp.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong ứng phó với BĐKH, đặc biệt về nâng cao năng lực, phát triển và chuyển giao công nghệ, tiếp cận các nguồn tài chính, đặc biệt là Quỹ Khí hậu xanh (GCF), nhằm thích ứng với BĐKH và tiến tới một nền kinh tế các-bon thấp. Các nhà lãnh đạo Pháp khẳng định sẽ mở rộng các lĩnh vực hợp tác theo hướng phát triển bền vững trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ hợp tác xây dựng dự án thí điểm đô thị sinh thái tại Việt Nam…

Lãnh đạo AFD khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng các chính sách để thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như giúp xây dựng các kịch bản để tìm kiếm giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới xã hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp Lãnh đạo các tập đoàn Total, Air Liquide và công ty Aaquius. Phó Thủ tướng khuyến khích các tập đoàn, công ty này tiếp tục thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và phát triển xanh để hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã đến đặt hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên Montreau và thăm không gian Hồ Chí Minh; thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp./.

